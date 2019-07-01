Политика

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в ТурциюИзвестия 18:26

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сроки доставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган назвал сроки поставок в Турцию российских С-400

РБК20:14

Эрдоган заявил, что Турция получит С-400 в течение 10 дней

RT на русском19:57

Эрдоган назвал сроки доставки российских С-400 в Турцию

Известия18:26

СМИ: Эрдоган заявил, что российские С-400 доставят в Турцию в течение 10 дней

ТАСС19:05

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Газета.Ru18:33

Эрдоган назвал срок поставок С-400 в Турцию

Lenta.ru18:29

Эрдоган: поставки С-400 в Турцию будут осуществлены в течение 10 дней

Коммерсантъ19:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:04, Вашингтон
Авто

Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Экономика

Немецкий бизнес укрепился в России вопреки санкциям

В Российско-германской внешнеторговой палате считают, что санкции не мешают немецкому бизнесу в России расти.
Обновлено в 19:56
Авто

Один из первых люкс внедорожников – ЗИС-110Ш

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

СМИ сообщили о жертвах ракетных ударов Израиля по Дамаску

В результате предпринятого Израилем ракетного обстрела Дамаска и Хомса погибли четыре мирных жителя. Об этом 1 июля сообщило агентство SANA.
Обновлено в 20:13
Армия и оружие

В зону паводка в Иркутской области перебросили военных ЦВО

"Сводный отряд Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в зону чрезвычайного происшествия в город Нижнеудинск Иркутской области для оказания помощи населению при наводнении", – сказал Шорин.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Генменеджер «Флориды»: мы предлагаем Панарину и Бобровскому будущее

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал ход переговоров с российский форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Артемием Панариным и его одноклубником и соотечественником голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Политика

Япония возобновила коммерческий лов китов впервые за 30 лет

Обновлено в 04:23
Политика

Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»

Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Общество

Денис Дега: Вузы должны учитывать интересы бизнеса в Приморье

Руководитель комитета по регулированию рынка труда и миграционной политике, профессиональному образованию и подготовке кадров приморского отделения "Деловой России", директор Центра комплексной поддержки мигрантов Денис Дега прокомментировал ИА PrimaMedia ситуацию на краевом рынке труда с точки зрения бизнеса региона.
Обновлено в 19:00
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Общество

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов

В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Технологии

Opera 62: изменения в дизайне из Reborn 3 и улучшение Speed Dial

Разработчики браузера Opera обновили программу до версии 62, в которой реализовали некоторые улучшения в плане дизайна.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Россия и США провели взаимные инспекции в рамках СНВ

Россия и США на прошедшей неделе провели взаимные инспекции в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), сообщается в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Обновлено в 17:42
Футбол

Чемпион мира обучил Бузову футбольным финтам

Бывший защитник "Барселоны" Жулиано Беллетти провел урок футбольных финтов для российской поп-певицы Ольги Бузовой, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 17:18
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Происшествия

Микроавтобус опрокинулся при ДТП в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 1 июля, примерно в 10:40 в Южно-Сахалинске на проспекте Мира недалеко от Мира Отель .
Обновлено в 20:21
Политика

В России вступили в силу ограничения на госзакупки импортных вин

С 1 июля в России вступают в силу ограничения на госзакупки ряда иностранных вин.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали, чем для Запада обернулся отказ продавать России «Мистрали»

Китайское издание Sohu в одном из своих материалов оценило решение Запада не продавать России универсальные десантные корабли типа «Мистраль».
Обновлено в 13:21
Технологии

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Как подростки: Дэвид и Виктория Бекхэм «зажгли» на танцполе

45-летняя Вики и 44-летний Дэвид дурачились, хохотали и целовались как подростки.
Обновлено в 11:38
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Политика

Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве

Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
Обновлено в 20:08
Экономика

Тариф системы «Платон» повысился на 14 копеек

С 1 июля тариф в системе взимания платы с грузовиков «Платон» повышается на 14 копеек.
Обновлено в 20:32
Политика

Иосиф Пригожин призвал Катамадзе «сидеть у себя в Грузии»

Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует, — сказал Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 13:49
Недвижимость

В России вступили новые правила долевого строительства

Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное