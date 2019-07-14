Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииРИА Новости 13:00

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.
Читать в источнике
с чего всё началось
«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler
.
Известия11:40

Подробнее о событии

Эрдоган назвал покупку С-400 «самым важным соглашением» в новейшей истории Турции

RT на русском14:05

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

РИА Новости13:00

Турция назвала сделку с Россией самой важной для страны

Lenta.ru11:20

Покупая С-400, Эрдоган не готовится к войне, а обеспечивает мир

Вести.Ru11:35

Назван срок окончания поставок С-400 из России

Газета.Ru12:29

Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400

РБК12:52

Эрдоган заявил, что процесс поставок С-400 из РФ может завершиться к апрелю 2020 года

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:31, Вашингтон
Происшествия

Столичная полиция сообщила о задержании 25 человек в центре Москвы

Пресс-служба ГУ МВД сообщила о том, что на несогласованной акции в центре Москвы были задержаны более 25 человек, «в том числе ряд организаторов».
Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Игры

Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division

Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.
Обновлено в 14:15
Спорт

Загитова рассказала о музыке для короткой программы

Обновлено в 07:23
Политика

Facebook заблокировал «Книгу памяти павших за Украину»

Facebook заблокировал страницу мемориального проекта «Книга памяти павших за Украину».
Обновлено в 10:10
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии с автобусом в Башкирии

По предварительным данным, пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:16
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
Обновлено в 11:25
Здоровье

Грушу признали идеальным фруктом для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Спорт

Российские синхронистки Ромашина и Колесниченко завоевали золото ЧМ

Спортсменки победили в технической программе дуэтов Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта, пишет Коммерсант.
Обновлено в 11:02
Политика

Кикабидзе частично подтвердил тайные выступления для россиян

Грузинский артист Вахтанг Кикабизде высказался по поводу поступившей информации о том, что он имеет тайные заработки в России, хотя придерживается "антироссийской" позиции.
Обновлено вчера в 13:07
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

Обновлено в 09:19
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Футбол

«Вест Хэм» отказался от покупки Чалова за £ 25 млн

«Вест Хэм Юнайтед» не воспользовался возможностью приобрести форварда ЦСКА Фёдора Чалова, утверждается в «твиттере» ExWHUemployee.
Обновлено в 11:21
Транспорт

Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»

Обновлено в 12:01
Общество

Названы типичные ошибки пассажиров при покупке билетов на поезд

Обновлено в 11:16
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Общество

Венедиктов уличил Соболь во лжи про подпись Ширвиндта

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», заместитель председателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов указал кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь на несоответствие действительности её заявлений о том, что Мосгоризбирком якобы признал недействительной подпись за её выдвижение, поставленную актёром и телеведущим Михаилом Ширвиндтом.
Обновлено в 13:48
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Обновлено в 14:21
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное