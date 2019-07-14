с чего всё началось

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

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