Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной ТурцииРоссийская газета 12:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Боевики в Сирии подорвали бомбу на пути патруля военной полиции России
Сирийские боевики подорвали бомбу на пути российского патруля военной полиции.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Гол Комличенко помог «Младе-Болеслав» обыграть «Карвину»
В матче первого тура чемпионата Чехии Млада-Болеслав на своем поле нанесла поражение Карвине 1:0.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Музыка
Крис Норман устроил скандал во время концерта в Петербурге
Обновлено в 10:33
Космос
SpaceX протестирует двигатели блестящего прототипа ракеты Starship
Аппарат Starhopper в этот вторник, 16 июля, поднимется на 20 метров над землей, переместится немного вбок и затем попытается приземлиться, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.
Обновлено в 06:27
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Общество
Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео
В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей
Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Политика
Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал в беседе с RT призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:52
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Политика
Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины
Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
Обновлено в 12:12
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Транспорт
ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов
Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Футбол
Миодраг Божович: одержали заслуженную победу над ЦСКА
Обновлено в 12:25
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Автоспорт
Квят: не ожидал, что сегодня всё изменится. Очень доволен гонкой
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги гонки Гран-при Великобритании Формулы-1, где при старте с 17-й позиции он сумел пробиться на девятое место и набрать два очка.
Обновлено в 12:09
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество
Награжден орденом Почетного легиона Жан-Поль Бельмандо
Актер Жан-Поль Бельмандо был награжден орденом Почетного легиона.
Обновлено в 09:37
Спорт
Загитова рассказала о музыке для короткой программы
Обновлено в 07:23