Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной ТурцииРоссийская газета 12:14

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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