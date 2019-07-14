Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииРИА Новости 13:00
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.
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«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.Известия11:40
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