Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииРИА Новости 13:00

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал договор о поставках Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400 самым важным в истории страны.
Читать в источнике
с чего всё началось
«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler
.
Известия11:40

Подробнее о событии

Эрдоган назвал покупку С-400 «самым важным соглашением» в новейшей истории Турции

RT на русском14:05

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

РИА Новости13:00

Турция назвала сделку с Россией самой важной для страны

Lenta.ru11:20

Покупая С-400, Эрдоган не готовится к войне, а обеспечивает мир

Вести.Ru11:35

Назван срок окончания поставок С-400 из России

Газета.Ru12:29

Эрдоган назвал срок завершения поставок С-400

РБК12:52

Эрдоган заявил, что процесс поставок С-400 из РФ может завершиться к апрелю 2020 года

ТАСС12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

Обновлено в 14:26
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика

Особые привилегии в РФ пообещали только авиапассажирам бизнес-класса

В аэропортах России могут ввести новые особые привилегии при проверке паспортов в аэропортах для пассажиров бизнес-класса.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Самбурская показала фото в старости

Российская актриса и певица Настасья Самбурская показала своим подписчикам, как она может выглядеть в старости.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

«Растет не по дням» — Нюша удивила снимком 8-месячной дочки

Нюша и сама раньше рассказывала, что её наследница «растет не по дням», а теперь в этом убедились и широкая публика.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия

Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД

Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Обновлено в 14:48
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Футбол

Ахмат — Краснодар 1:0 (2-й тайм)

Обновлено в 15:35
Наука

Искусственный интеллект обыграл лучших игроков мира в покер

Искусственный интеллект обыграл в техасский холдэм лучших игроков планеты. Испытания программы проходили в два тура, сообщает Science.
Обновлено 12 июля в 13:26
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Гаджеты

IPhone XI Max показали вживую в руках у пользователя

По предварительным данным Apple представит три модели смартфонов: iPhone XI, iPhone XI Max и новый XR.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

На пляже в Одессе сошел оползень

Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Транспорт

Первый трамвай «Витязь-М» прибыл в Петербург по распоряжению Беглова

Обновлено в 12:15
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Кристина Асмус призналась, что изнуряет себя диетами и голодовками

Кристина Асмус воспринимает себя только худой и ничего с этим поделать не может.
Обновлено в 01:43
Музыка

Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге

Обновлено в 15:43
Общество

Синоптики обещают возвращение летней погоды в центральную Россию

Летняя погода вернётся в центральную часть Европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Футбол

Футболисты «Локомотива» разгромили «Рубин» в молодежном первенстве России

Московский "Локомотив" на своем поле разгромил казанский "Рубин" в матче первого тура молодежного первенства России по футболу.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Футбол

Сергей Семак объяснил, когда ждать новых приобретений от «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Тамбовом» (2:1) объяснил положение не попавших в заявку на чемпионат России игроков, а также оценил дебют Дугласа Сантоса и Алексея Сутормина.
Обновлено в 15:01
Происшествия

Мужчина обстрелял из ружья отдыхающих у озера в Ленинградской области

Обновлено в 11:57
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное