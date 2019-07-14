с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

Общество Молочную продукцию начали маркировать в России В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.