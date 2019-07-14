Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииКоммерсантъ 15:40

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий.
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«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler
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