с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий.

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

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Космос США начнут регулярную отправку астронавтов на МКС следующей весной Обе корпорации запланировали первые старты своих кораблей - соответственно Crew Dragon и Starliner на ноябрь.

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Политика Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.

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Общество Россиянам готовят дополнительный выходной Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.

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Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.

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Экономика Солид Банк предлагает бизнесу бесплатное открытие расчетного счета АО "Солид Банк" предлагает четыре варианта комплексного сопровождения бизнеса – для различных видов деятельности и масштабов организации: ЛЕГКИЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО БЮДЖЕТНЫЙ Подробнее о Пакетах РКО на сайте Солид Банка.

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Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

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