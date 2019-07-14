Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной ТурцииРоссийская газета 12:14
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.
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«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.Известия11:40
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