с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по С-400 важнейшим соглашением для современной Турции. По его словам, совершая покупки С-400, Турция не готовится к войне.

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории современной Турции

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