Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииКоммерсантъ вчера в 15:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий.
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с чего всё началось
«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.Известиявчера в 11:40
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Эрдоган назвал покупку С-400 «самым важным соглашением» в новейшей истории Турции
RT на русскомвчера в 14:05
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