с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий.

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

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Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).