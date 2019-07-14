с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил покупку российских зенитно-ракетных систем С-400 для своей страны. «В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.

Экономика Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.

Общество Молочную продукцию начали маркировать в России В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.

Происшествия Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Экономика Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Наука Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.

Политика Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.

Происшествия В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.

Футбол Ибрагимович не исключил возвращения в «Аякс» Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович признался, что готов вернуться в «Аякс» после завершения карьеры.

Общество Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов по всей стране Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Футбол Джанаев подписал контракт с «Сочи» Подписали контракт с Джанаевым на два года, — завил ТАСС генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Происшествия Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко работает в Приангарье Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко вновь прибыл в Иркутскую область, терпящую бедствие от мощнейшего паводка.

Политика Депутат Рады высказался по поводу блокады Донбасса Депутат Верховной рады Евгений Мураев рассказал о важности снятия блокады с Донбасса.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Футбол Дмитрий СЕЛЮК: Бенито скоро выкупят у «Тамбова» Футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом нашей газеты отметил, что скромная победа «Зенита» над «Тамбовом» никого не должна расстраивать.