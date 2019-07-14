Армия и оружие
Эрдоган назвал покупку С-400 важнейшей сделкой для ТурцииИзвестия 11:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил покупку российских зенитно-ракетных систем С-400 для своей страны. «В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.
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«В настоящий момент важнейшим соглашением в нашей современной истории является сделка по С-400», — сказал политик, его слова приводит портал Haberler.Известия11:40
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