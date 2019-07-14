Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории ТурцииКоммерсантъ 15:40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку с Россией по зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400 важнейшей в истории своей страны. Он подчеркнул, что ЗРС приобретаются не для ведения боевых действий.
Читать в источнике
Оценить73
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Обновлено в 16:35
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Экономика
Россия остаётся мировым лидером по экспорту пшеницы
Как прогнозирует Минсельхоз США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2020 году.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Гаджеты
Microsoft Word для Android был установлен более 1 миллиарда раз
Офисное приложение Microsoft Word для Android было установлено более 1 миллиарда раз, что ещё раз подтверждает беспредентную популярность программы.
Обновлено в 10:05
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Учительницу осудили на 20 лет тюрьмы за секс с учеником
В Соединенных Штатах учительница была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс с одним из своих учеников, возраст которого составлял 13 лет.
Обновлено в 03:25
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Наука
Учёные объяснили, почему мы не заканчиваем блокноты и дневники
Касаясь вопроса причин, ученые, публицисты и художники, опрошенные в рамках статьи, сходятся во мнении, что чистая бумага новой тетради для пишущего символизируют возможности, тогда как уже заполненные — неудачи при их реализации.
Обновлено в 15:18
Космос
Вскоре к Луне стартует индийский луноход в рамках миссии «Чандраян-2»
В ночь с 14 на 15 июля к Луне отправится индийский луноход «Чандраян-2», который оторвет от Земли и выведет в космос индийская ракета тяжелого класса GSLV III.
Обновлено вчера в 06:41
Футбол
«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна
Футбольный клуб "Барселона" на домашнем стадионе "Камп Ноу" официально представила французского нападающего Антуана Гризманна, который перешел в стане "сине-гранатовых" из мадридского "Атлетико" за 120 миллионов евро.
Обновлено в 15:55
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Футбол
Нападающий «Ливерпуля» может оказаться в ЦСКА
По информации одного из самых авторитетных источников, который связан с английским «Ливерпулем» Liverpool Echo, молодой нападающий «красных» может перейти в ЦСКА.
Обновлено в 15:29
Гаджеты
Первый смартфон Meizu с поддержкой 5G выйдет в следующем году
В следующем году технология станет «зрелой», поэтому соответствующий смартфон Meizu появится только в 2020 году.
Обновлено в 02:38
Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев сообщил, что у него рак
Как пишет StartHit.Ru, онкология не помешала звезде сериала «Воронины» сниматься в кино и выходить на сцену театра.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Футбол
Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 16:46