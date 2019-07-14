Политика
Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТОВзгляд.ру 12:35
Эрдоган отметил, что Турция является одной из трех или пяти сильнейших членов альянса, а в регионе страна и вовсе является «самой мощной опорой» НАТО. Кроме того, напомнил Эрдоган, Турция является «одной из двух-трех стран после США», которые «аккуратно платят взносы» в организацию.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:49
Происшествия
Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома
Обновлено в 13:38
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество
Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Общество
Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд
Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 02:05
Футбол
«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро
Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате
A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь
32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Экономика
Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики
Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России
«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:56
Теннис
Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона
Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Политика
В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с разрезом выше уровня бикини
Белое платье облегающего фасона с прозрачными вставками и разрезом выше уровня бикини позволило показать модели свою фигуру во всем ее блеске.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX
Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира
Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.
Обновлено в 19:01
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09