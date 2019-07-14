Политика

Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТОВзгляд.ру 12:35

Эрдоган отметил, что Турция является одной из трех или пяти сильнейших членов альянса, а в регионе страна и вовсе является «самой мощной опорой» НАТО. Кроме того, напомнил Эрдоган, Турция является «одной из двух-трех стран после США», которые «аккуратно платят взносы» в организацию.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО

Взгляд.ру12:35

Эрдоган: НАТО должно быть счастливо от поставок Турции С-400

RT на русском12:54

Эрдоган увидел в поставках Турции С-400 повод для счастья НАТО

Говорит Москва12:43

Эрдоган посоветовал США радоваться поставкам С-400 из России

Газета.Ru12:43

Эрдоган: покупка Турцией С-400 усилит НАТО

News.ru12:39

Эрдоган считает, что осчастливил НАТО покупкой С-400

Вести.Ru12:38

Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400

Московский Комсомолец12:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 20:18, Вашингтон
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 13:49
Происшествия

Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома

Обновлено в 13:38
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено в 03:26
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:44
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено в 19:08
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Общество

Названы ошибки, из-за которых пассажиров не пустят на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространённых ошибок, в том числе и преднамеренных, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 02:05
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Обновлено в 10:34
Футбол

«Севилья» подпишет Оливера Торреса за 12 млн евро

Полузащитник «Порту» Оливер Торрес перейдет в «Севилью». Трансфер оценивается в 12 миллионов евро.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Власти Чечни назвали историю о принуждении к браку москвички вбросом

Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате

A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес

Юлия Савичева впервые показала 2-летнюю дочь

32-летняя Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Дочь Анну певица родила в браке с композитором Александром Аршиновым.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

Чтобы получить льготы, Сечин просит Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики – этот документ, разработанный Минвостокразвития, предусматривает особый режим для инвесторов.
Обновлено в 16:50
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в первом туре чемпионата России

«Зенит» на своем поле обыграл «Тамбов» в матче 1-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 14:56
Теннис

Джокович обыграл Федерера в финале Уимблдона

Пятый сет подарил зрителям все, что только может быть в теннисе. Новак повел - 4:2, но Федерер отыгрался.
Обновлено в 14:35
Политика

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) на Россию.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес

Рози Хантингтон-Уайтли надела платье с разрезом выше уровня бикини

Белое платье облегающего фасона с прозрачными вставками и разрезом выше уровня бикини позволило показать модели свою фигуру во всем ее блеске.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Названа возможная дата возобновления полетов Boeing 737 MAX

Полеты Boeing 737 MAX могут возобновиться не раньше 2020 года.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика

Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира

Китай выглядит крупнейшим теневым кредитором мира На фоне доминирования КНР в мировой торговле растущая роль страны в глобальных финансовых потоках остается в тени, хотя экспорт китайского капитала по всему миру в последние десятилетия достиг рекордных масштабов, говорится в работе группы экономистов из Гарварда, Университета Мюнхена и кильского ИМЭ.
Обновлено в 19:01
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

У берегов Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Обновлено в 19:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное