Политика
Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у РоссииИзвестия 13:11
Эрдоган отметил, что Турция является «одной из двух-трех стран» НАТО после США, которые своевременно платят требуемые взносы. По его мнению, если такая обязательная страна, как Турция, получит С-400 и за счет этого станет сильнее, то и НАТО станет сильнее.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
Обновлено в 14:31
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский впервые побывал на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни»
"Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.
Обновлено в 08:50
Происшествия
На пляже в Одессе сошел оползень
Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено 12 июля в 08:43
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна
Обновлено в 15:55
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.
Обновлено в 01:00
Экология
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Футбол
Григорян попытается обыграть «Зенит», чтобы больше не быть «петухом»
Всё просто – Александр Витальевич хочет наконец-то освободиться от позорного прозвища «петух».
Обновлено в 08:33
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Политика
По случаю Дня взятия Бастилии в Париже устроили военный парад
В Париже День взятия Бастилии отметили военным парадом, сообщает «МИР 24».
Обновлено в 06:18
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Происшествия
У 11-летней девочки в руках загорелся iPhone 6
Обновлено в 04:39
Происшествия
Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Общество
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Экономика
Названы регионы с максимальным числом взысканий кредитных долгов
Приволжский округ России стал лидером по числу взыскиваемых приставами долгов с местных жителей по кредитам, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов.
Обновлено в 10:27