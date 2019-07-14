Эрдоган отметил, что Турция является «одной из двух-трех стран» НАТО после США, которые своевременно платят требуемые взносы. По его мнению, если такая обязательная страна, как Турция, получит С-400 и за счет этого станет сильнее, то и НАТО станет сильнее.

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Происшествия Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.

Политика Зеленский впервые побывал на границе с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт на границе с Крымом.

Политика Крым покоя не дает: на Украине прочат полуострову судьбу «безлюдной пустыни» "Эксперт", кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в очередной раз предрек Крыму трагическую судьбу — на этот раз полуостров "превратится" в безлюдную пустыню, передают его слова украинские СМИ.

Происшествия На пляже в Одессе сошел оползень Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Авто Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Экономика Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.

Экология В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.

Автоспорт Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.

Шоу-бизнес Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.

Происшествия Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.

Общество Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.

Происшествия Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.