Политика

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у РоссииИзвестия 13:11

Эрдоган отметил, что Турция является «одной из двух-трех стран» НАТО после США, которые своевременно платят требуемые взносы. По его мнению, если такая обязательная страна, как Турция, получит С-400 и за счет этого станет сильнее, то и НАТО станет сильнее.
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