Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в миреРоссийская газета 17:59
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.
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с чего всё началось
Эрдоган отметил, что Турция начала получать российские ЗРС С-400 несмотря на то, что «некоторые говорили», будто турецкая сторона «не сможет получить эти системы и разместить их у себя».RT на русском11:21
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