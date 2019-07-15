с чего всё началось

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире

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Кино Джеймс Бонд, агент 007, в новом фильме будет заменен женщиной Новое решение многих повергло в шок. Любимый Джеймс Бонд уйдет из франшизы, и на его месте появится женщина.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Наука Огурцы вдохновили ученых MIT на создание искусственных мышц Команда ученых из Массачусетского технологического университета (MIT) представила свою новую разработку - искусственные мышцы для роботов, созданные по подобию огуречных усиков.

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Происшествия Дело экс-министра финансов Подмосковья передано в суд Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Закон о госязыке вступил в силу на Украине Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и использовании во всех сферах общественной жизни в стране вступил в силу во вторник, 16 июля.

Кино Итальянский «театр чуда» показал москвичам уникальную шоу-оперу NoGravity, прославленный «театр чуда» итальянского производства, рассказал о жизни и достижениях главного изобретателя человечества Леонардо да Винчи головокружительными средствами театрального дела XVII века.

Общество Астролог рассказал, чью жизнь изменит лунное затмение В ночь с 16 на 17 июля жители столицы смогут наблюдать лунное затмение. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва».

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Здоровье В Великобритании врачи разделили сиамских близнецов со сросшимися головами Главной задачей хирургов было разделить сложную общую сеть вен и артерий близнецов.

Политика Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2» Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.

Экономика НЛМК за 1 полугодие снизил производство стали на 6% НЛМК за 1 полугодие 2019 года снизил производство стали на 6% - до 8,2 млн тонн в связи с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств НЛМК.

Армия и оружие Появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Ранее в Минобороны РФ отметили, что, несмотря на реакцию западных партнеров, все полеты российских самолетов - как над Белтикой, так и над другими морями - проходят в строгом соответствии с международными правилами.

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Политика Железняк прокомментировал слова Столтенберга по ДРСМД Ответственность за сохранение ДРСМД несут США, которые в одностороннем порядке разорвали соглашение, сдерживающее гонку вооружений, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя статью генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Общество Правительство обсудит восстановление жилья в Иркутской области Вопрос о выделении компенсации для восстановления жилья, разрушенного паводком в Иркутской области, правительство РФ может рассмотреть в четверг, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Происшествия В Твери арестовали мужчину, изнасиловавшего падчерицу Как полагает следствие, в период с января 2018 по 4 июля 2019 года задержанный совершил насильственные действия сексуального характера с маленькими дочками своей сожительницы, а одну из девочек он изнасиловал.