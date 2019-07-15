Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в миреРоссийская газета 17:59
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.
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