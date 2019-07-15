Армия и оружие

Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в миреРоссийская газета 17:59

Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.
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Эрдоган назвал С-400 самой сильной оборонной системой в мире

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Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

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Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции

РБК18:19
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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