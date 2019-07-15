с чего всё началось

Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Ранее турецкое военное ведомство сообщило о начале поставок С-400 в страну.

Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире

Интернет Хакеры могут манипулировать медиафайлами Telegram и WhatsApp Эксперты в области информационной безопасности из компании Symantec рассказали о кибератаках типа Media File Jacking, которые могут использоваться хакерами для перехвата медиафайлов, передаваемых при помощи популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Общество Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.

Общество В «Росконтроле» отчитались о проверке куриных бёдер Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки бёдер цыпленка-бройлера, передаёт газета «Известия».

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Евросоюз одобрил санкции против Турции Министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

Политика США предложат России обсудить в Женеве идею ядерного договора с Китаем Представители США на встрече с российскими коллегами в среду в Женеве собираются обсудить идею нового соглашения о контроле над ядерным вооружением, которое может распространиться и на Китай.

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Рост ВВП страны снизился до минимального значения за 27 лет Продолжающаяся торговая война с США все больнее бьет по экономике КНР — на фоне замедления экспорта квартальный прирост ВВП страны продемонстрировал худший результат с 1992 года.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

Армия и оружие В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.

Политика Украина продлила запрет на ввоз российских товаров Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.

Общество Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что право однополым супругам усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Недвижимость Инвесторы потратили $1,2 млрд на покупку элитного жилья в Москве В Москве выросло число сделок с квартирами стоимостью от $1 млн: с начала года российские и зарубежные покупатели вложили в столичную элитную недвижимость $1,2 млрд — это на 5% больше, чем годом ранее, подсчитали в компании Savills.

Политика Временным и.о. главы Пентагона стал министр ВМС Ричард Спенсер Министр ВМС США Ричард Спенсер временно стал исполняющим обязанности министра обороны страны после того, как кандидатура его предшественника Марка Эспера была выдвинута Белым домом для назначения на должность главы Пентагона на постоянной основе.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год В январе и мае россиян ждет по 14 выходных По 14 выходных ожидает россиян в январе и мае 2020 года, следует из календаря, утвержденного правительством России.

Политика Владимир Зеленский носит браслеты с фамилиями пленных моряков Владимир Зеленский на своих руках носит браслеты с инициалами пленных украинских моряков.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Армия и оружие СЦКК ДНР: ВСУ за сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня За минувшие сутки украинские силовики 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 294 единицы боеприпасов.

Общество Астрологи рассказали, чью жизнь изменит лунное затмение Астрологи рассказали «Вечерней Москве», как это небесное явление может повлиять на разные сферы жизни человека.

Экономика Минтранс выбрал инвесторов для порта Тамань Минтранс выбрал «Кузбассразрезугль» (КРУ) Андрея Бокарева, «Металлоинвест» Алишера Усманова, СУЭК Андрея Мельниченко и РЖД в качестве инвесторов проекта по строительству сухогрузного порта Тамань.