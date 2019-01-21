Армия и оружие
Эрдоган и Трамп договорились ускорить переговоры по СирииГазета.Ru вчера в 16:19
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, стороны договорились ускорить переговоры по созданию зоны безопасности в Сирии.
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