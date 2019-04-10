Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в ТурциюГазета.Ru 00:33
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут начаться не в июле нынешнего года, а раньше. Об этом он рассказал в интервью газете Sabah.
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Авто
Кроссовер Changan CS75 вернулся на рынок России
Обновлено в 01:36
Транспорт
Запуск трассы Москва—Петербург может состояться до 29 сентября
В настоящее время подрядчик ведет работы на 7-м и 8-м участках трассы.
Обновлено вчера в 21:45
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов
Встреча первого четвертьфинального матча проходила в Лондоне и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. На 13-й минуте «Манчестер Сити» имел возможность выйти вперед.
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Работа Токаева за границей не помешает его участию в выборах
Работа временного главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева за границей не станет преградой для его участия в выборах президента республики.
Обновлено в 02:44
Театры
Кирилл Серебренников вышел на поклон с артистами «Гоголь-центра»
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие
Эксперт: Украина готовит провокацию российских военных
Юрий Кнутов, военный эксперт, рассказал о мерах, предпринятых Россией для защиты Крыма от кораблей Североатлантического альянса, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал над Тихим океаном
Силы самообороны Японии предпринимают меры по поиску пилота истребителя F-35 ВВС страны, предположительно упавшего в Тихий океан, сообщиет японское информагентство NHK.
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Авто
Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля
Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Подмосковье задержали преступников, похищавших людей
Как сообщили в областном управлении МВД, задержаны трое подозреваемых, в том числе неоднократно судимый лидер группировки, «вор в законе» Казбек Рыжий.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 06:51
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено вчера в 11:46
Недвижимость
Более 70% новостроек Москвы продолжат продаваться по старым правилам
Более 70% строящегося жилья в Москве, скорее всего, продолжит продаваться по старым правилам, без обязательного расчета с дольщиками через эскроу-счета, сообщила в интервью РИА Недвижимость председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
АвтоВАЗ лишил LADA Vesta штатной сигнализации
Обновлено в 02:27
Происшествия
Полиция проверит сообщения о массовом расстреле оленей на Сахалине
Полиция и прокуратура проводят проверку по материала СМИ о массовом убийстве оленей на севере Сахалина.
Обновлено в 03:03
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено вчера в 05:38
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Павел Дацюк: надеюсь, матч с ЦСКА не последний в моей карьере
В заключительном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина петербургский СКА на выезде проиграл московскому ЦСКА (1:3). Форвард петербургской команды Павел Дацюк выразил надежду, что еще продолжит свое выступление на профессиональном уровне.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Политика
Президент Финляндии и Путин поспорили о санкциях против России
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Политика
США могут ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35
В марте 2019 года «Коммерсант» рассказал, что Египет собирается приобрести более 20 истребителей Су-35 российского производства.
Обновлено вчера в 05:41