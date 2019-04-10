Политика
Эрдоган допустил перенос сроков поставки С-400 в ТурциюГазета.Ru 00:33
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию могут начаться не в июле нынешнего года, а раньше. Об этом он рассказал в интервью газете Sabah.
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Спорт
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес
Дочка Виктории Дайнеко определилась с будущей профессией
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
Кабаева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлена во время прогулки с четырьмя собаками.
Обновлено в 05:28
Политика
В Кремле отреагировали на предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина в предвыборной кампании Петра Порошенко.
Обновлено в 05:31
Технологии
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
Законопроект, предполагающий снижение штрафов за нарушения валютного контроля в 20 раз, должен быть принят в весеннюю сессию Госдумы, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», которое он проводит на заводе Samsung в Калужской области, передал корреспондент РБК.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
Обновлено вчера в 19:55
Политика
Украина расширила санкции против России
Какие именно товары внесли в список, пока не сообщается. В 2016 году Украина ввела запрет на импорт из России ряда товаров.
Обновлено в 05:28
Космос
LIGO поймала первую гравитационную волну нового сезона
Новый сеанс поиска гравитационных волн на паре американских установок LIGO и европейской антенне Virgo начался 1 апреля.
Обновлено вчера в 14:39
Политика
Россельхознадзор ввел запрет на ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор принял решение запретить ввоз яблок и груш из Белоруссии в Россию. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Екатеринбурге
Взрыв раздался в квартире жилого дома на 14 этаже сегодня утром. Пострадали два человека — мужчина и женщина.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Турция пригрозила США отказом от F‑35 из-за С-400
Обновлено в 05:33
Происшествия
Сбой произошел на оранжевой ветке метро Москвы
Проблемы с движением на оранжевой ветке начались еще в 8.30 мск, тогда были увеличены интервалы на северном участке ветки.
Обновлено в 05:06
Авто
Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе
Компания Hyundai рассказала о новой модульной платформе третьего поколения.
Обновлено вчера в 10:50
Наука
Обнаружены останки похожего на Ктулху чудовища
Палеонтологи из Великобритании и США обнаружили ископаемые останки древнего животного, названного Sollasina cthulhu из-за сходства с монстром Ктулху из вымышленной вселенной писателя Говарда Филлипса Лавкрафта.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне детали своего юбилейного шоу
Филипп Киркоров признался, что его бывшая супруга и прекрасная исполнительница держит все детали мероприятия в строгой тайне.
Обновлено в 01:07
Общество
На выходных в Москву придет похолодание
В субботу и воскресенье днем ожидается похолодание до +6 градусов. По ночам температура будет опускаться ниже нуля.
Обновлено в 03:55
Экономика
В Саратовской области долги по картам сократились на 4,7%
По данным "Национального бюро кредитных историй", в январе-феврале 2019 г. доля просроченной задолженности по кредитным картам свыше 30 дней составила 15,7%, сократившись на 1,9 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.В Саратовской области - 18,9% (-4,6%).
Обновлено в 04:51
Политика
Володин сделал замечание депутату Алимовой за мат в соцсетях
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за ненормативную лексику в социальных сетях, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:07
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Транспорт
Трассу М-11 «Москва-Петербург» планируют открыть до конца сентября
Первые автомобили могут проехать по скоростной платной трассе М-11 до 29 сентября этого года.
Обновлено в 02:16
Авто
Lexus выпустит первый в своей истории минивэн
Компания Lexus опубликовала тизер новой модели LM, которая будет представлена 16 апреля на автосалоне в Шанхае (Китай).
Обновлено вчера в 10:09
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Экономика
Reuters: Венесуэла продаст за границу 8 тонн золота
Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Шпрыгин: «Динамо» с радостью предложит контракт Кокорину
Известный болельщик московского "Динамо" Александр Шпрыгин рассказал, что хотел бы видеть в составе бело-голубых нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 03:32
Общество
Россияне перечислили геймерам 11,6 млрд рублей в 2018 году
Геймеры получили в 2018 году 11,6 млрд руб. от россиян, которые перечисляли деньги за игровые артефакты и пожертвования за онлайн-трансляции прохождения игр, говорится в исследовании «Яндекс.Кассы» и компании Data Insight, на которое ссылается РБК.
Обновлено в 03:38