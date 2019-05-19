Армия и оружие

Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500Газета.Ru 01:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
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Эрдоган нацелен на совместное производство С-500 с Россией

RT на русском04:52

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

РИА Новостивчера в 22:52

Эрдоган: Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитных систем С-500

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Эрдоган допустил совместное с Россией производство ЗРК С-500

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Эрдоган заявил о планах совместно с Россией производить С-500

РБКвчера в 20:19

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ТАССвчера в 17:52

Эрдоган заявил о возможности совместного производства с Россией С‐500

Телеканал 360°вчера в 17:49
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Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
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Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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Политика

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
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Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Общество

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Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Происшествия

У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Происшествия

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Политика

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Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
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Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
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Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
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Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал совет новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу отношений с Россией.
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После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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