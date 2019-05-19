Армия и оружие
Эрдоган анонсировал совместное с Россией производство С-500Газета.Ru 01:24
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция могут запустить совместное производство зенитно-ракетных систем С-500.
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Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила ведение огня в Идлибе
Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Кино
Переснять финал «Игры престолов» потребовали больше миллиона человек
Петиция с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов» набрала больше 1 миллиона подписей. Сбор проходит на сайте Change.org.
Обновлено в 05:10
Музыка
Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе
Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.
Обновлено в 05:18
Общество
Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах
Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.
Обновлено в 01:20
Происшествия
У задержанного экс-полковника ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Офицера обвиняют в получении крупной взятки При обыске у задержанного по подозрению в крупной взятке бывшего начальника банковского отдела Управления "К" ФСБ полковника Кирилла Черкалина обнаружили и изъяли 12 млрд рублей, сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.
Обновлено 17 мая в 10:49
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области
Обновлено в 02:21
Общество
В Екатеринбурге прошел мокрый снег с градом
На севере Свердловской области дождь может перемежаться с мокрым снегом.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Российский бегун умер во время полумарафона
Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:02
Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Политика
В Совфеде оценили слова Зеленского о возвращении Крыма Украине
Ранее Владимир Зеленский написал в своём Facebook, что Украина вернёт Крым.
Обновлено вчера в 11:14
Футбол
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Саакашвили дал Зеленскому странный совет по поводу отношений с Россией
Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили дал совет новоизбранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу отношений с Россией.
Обновлено в 00:07
Футбол
Головин принёс «Монако» победу в «матче жизни»
"Монако" до сих пор не обеспечил себе прописку в элитном дивизионе на следующий сезон, хотя до конца чемпионата остался всего один матч.
Обновлено в 04:59
Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 19:02
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на Евровидении
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»
Обновлено в 04:00
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Ханты-Мансийске мужчина погиб, упав с автомобильного моста
В Ханты-Мансийске следователи устанавливают обстоятельства гибели 26-летнего мужчины, который упал с конструкции автомобильного моста.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Волочкова после возвращения с Мальдив прикинулась мужчиной с усами
Во время недавнего отдыха на Мальдивах, Волочкова получила серьезную травму ноги.
Обновлено в 05:34
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58