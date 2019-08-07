АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины.

с чего всё началось

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Об этом Эрдоган сказал сегодня, 7 августа, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России

Баскетбол Пол Джордж пропустит начало сезона Форвард "Клипперс" Пол Джордж не поможет команде на старте нового сезона в НБА.

Спорт Южная Корея подаст жалобу на тренера сборной РФ по волейболу за расизм После победы россиян в решающем матче специалист якобы изобразил узкий разрез глаз Федерация волейбола Южной Кореи (KVA) намерена подать официальную жалобу в Международную федерацию (FIVB) на помощника главного тренера женской сборной РФ Серджио Бузато.

Общество Названо число пострадавших от пожара в Сибири животных Названо число животных, которые могли пострадать во время лесных пожаров в Сибири. Об этом сообщается на сайте Greenpeace.

Политика Атамбаев обратился к гражданам и властям Киргизии Бывший президент Киргизии выступил с обращением после штурма своей резиденции 7 августа сотрудниками правоохранительных органов страны.

Политика В России ответили на заявление Зеленского о «возвращении» Крыма Российские политики и эксперты прокомментировали заявление украинского президента Владимира Зеленского о Крыме.

Политика Зеленский заявил о звонке Путину из-за ситуации в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся утром 7 августа.

Музыка Токарев посвятил свою последнюю песню Рамзану Кадырову Чеченский министр по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров пояснил, что популярный певец Вилли Токарев успел сочинить свою последнюю композицию, посвященную главе Чечни Рамзану Кадырову.

Космос Rocket Lab будет ловить первые ступени ракет при помощи вертолета Идея Rocket Lab перейти к многоразовому использованию первой ступени «Электрона» вполне понятна: в случае успеха это должно привести к большему числу запусков и меньшим затратам (компании не придется с нуля строить ракету для каждого следующего запуска).

Культура 83-летний Валентин Гафт был экстренно госпитализирован с инсультом Утром 7 августа телеканал «РЕН ТВ» передал, что Валентин Гафт был доставлен в одну из московских больниц около недели назад.

Происшествия Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Техасе и Огайо Президент США Дональд Трамп встретился с пострадавшими и теми, кто прибыл для спасения на места двух атак с применением огнестрельного оружия в Техасе и Огайо.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Здоровье Россиян могут заставить сообщать работодателям об опасных заболеваниях Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.

Гаджеты На Apple подали в суд из-за прослушки разговоров с Siri Известно, что в начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, подаваемые голосовому помощнику и начала подготовку нового программного обеспечения, позволяющего пользователям не участвовать в скомпрометированной программе.

Футбол Боян Кркич перешел в клуб MLS «Монреаль Импакт» Трехкратный чемпион Испании по футболу и двукратный победитель Лиги чемпионов в составе "Барселоны" Боян Кркич перешел в клуб "Монреаль Импакт", сообщается на официальном сайте команды из североамериканской MLS.

Общество В парке Горького 10 и 11 августа пройдет фестиваль Meat&Beat В парке Горького в выходные, 10 и 11 августа, пройдет музыкально-гастрономический фестиваль Meat&Beat, говорится в среду, 7 августа, на сайте парка.

Политика Зеленский предложил Турции принять участие в восстановлении Донбасса Президент Украины Зеленский в ходе рабочего визита в Турцию предложил властям страны принять участие в восстановлении Донбасса.

Политика В бундестаге напомнили, почему немцы должны благодарить русских Объединение Германии "не произошло бы без русских", которые также смогли предотвратить убийства, заявил вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики в интервью телеканалу ZDF.

Экономика Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома» Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

Здоровье Эксперт ВОЗ рассказал, можно ли получить рак легких от кальяна Одной из основных предотвратимых причин заболевания раком легких у человека является употребление табака.

Интернет Операторы мобильной связи расширяют сети 4G в Якутии В Якутии ведется обширная работа по расширению сети мобильной связи четвертого поколения.

Шоу-бизнес Гвинет Пэлтроу переехала к мужу через год после свадьбы Вероятно, Пэлтроу и Фэлчаку хватило года раздельной совместной жизни, чтобы подготовиться к настоящему браку.