Эрдоган: Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в МосквеМосковский Комсомолец Турция 03:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара полностью готова к проведению новой операции в Сирии и будет обсуждать этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган: Турция готова к операции в Сирии, обсудит это в Москве

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