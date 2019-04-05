Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400Вести.Ru 09:35
Анкара уже платит по контракту, заявил президент Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС. Первые поставки российских систем ПВО начнутся в июле, добавил глава государства.
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Эрдоган рассказал о причинах покупки российских С-400 вместо американских Patriot
Московский Комсомолец08:46
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:42, Ашберн
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