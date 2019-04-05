Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400Вести.Ru 09:35

Анкара уже платит по контракту, заявил президент Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС. Первые поставки российских систем ПВО начнутся в июле, добавил глава государства.

Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

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