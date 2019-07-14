Политика
Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400Московский Комсомолец 12:36
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что НАТО должна приветствовать покупку Анкарой российских ЗРК С-400, так как это усилит Альянс.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:05, Вашингтон
Политика
Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Обновлено в 09:19
Общество
Россияне смогут снять наличные в кассах магазинов
Эксперимент со снятием наличных с карт в кассах магазинов планируется расширить на всю Россию.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Недвижимость
К «Моссельмашу» подселяют технопарк
На месте завода появится новый комплекс Площадка, где находится завод "Моссельмаш" на севере Москвы, может быть застроена жильем, а якорным объектом будущего комплекса должен стать технопарк.
Обновлено в 19:01
Общество
«Если у вас остались вопросы, дождитесь ответа оператора»
Полагаю, причина в том, что жители, наконец, поняли, что из себя представляет Сергиево-Посадский региональный оператор, и все вопросы к нему как-то сами собой отпали.
Обновлено в 15:56
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
Обновлено в 17:42
Экономика
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец
К банкротству предприятий «Милкиленда» подключился еще один истец В дело о банкротстве двух российских предприятий украинской продовольственной группы «Милкиленд», инициированном банком «Возрождение», неожиданно включился индивидуальный предприниматель Сергей Шимов.
Обновлено в 19:01
Здоровье
Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья
Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Технологии
Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии
В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Игры
Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division
Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.
Обновлено в 14:15
Гаджеты
64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P возглавил рейтинг SiSoftware, значительно опередив Intel Xeon W-3175X и AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Не представленный пока официально 64-ядерный процессор AMD Epyc 7702P засветился в рейтинге Processor Arithmetic бенчмарка SiSoftware.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Порошенко уверен в освобождении украинских моряков до выборов в Раду
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, до внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 21 июля.
Обновлено в 16:30
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
Обновлено в 09:23
Футбол
Дмитрий Селюк: «Бенито лучше многих, точно лучше Эдера»
Футбольный агент Дмитрий Селюк поздравил своего клиента Бенито, который выступает в «Тамбове», с дебютом в РПЛ.
Обновлено в 18:50
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Футбол
Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте.
Обновлено в 17:10
Авто
Назван топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
Обновлено в 02:38
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено в 13:49
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09