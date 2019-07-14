Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что НАТО должна приветствовать покупку Анкарой российских ЗРК С-400, так как это усилит Альянс.

Эрдоган: НАТО должна быть счастлива, что Турция купила С-400

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