Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль РоссииКоммерсантъ 20:18

Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.

Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей В октябре прошлого года мэр Грозного уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественное работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".

Космос Космос Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Происшествия Происшествия Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.

Происшествия Происшествия Число жертв теракта в столице Колумбии выросло до восьми человек Число жертв атаки на полицейскую академию в столице Колумбии возросло до восьми человек, 17 января передает агентство Reuters.

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Авто Авто Toyota представила спецверсию Land Cruiser Prado Style Компания Toyota представила спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado — исполнение Style доступно для заказа с 17 января.

Космос Космос Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом Апофис До возможного столкновения в 2068 году, согласно расчетам, Апофис размером в 325 метров сблизится с Землей в 2044 году (на 16 млн км), в 2051-м (на 760 тысяч км) и в 2060-м (на 5 млн км).

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Интернет Интернет В Сети распространяется неудаляемый вирус-шифровальщик В Сети обнаружили активно распространяющийся неудаляемый вирус-шифровальщик Djvu.

Космос Космос Роскосмос заявил о возможном завершении работы со «Спектром-Р» Ученым вновь не удалось восстановить связь с радиотелескопом "Спектр-Р".

Общество Общество Умерла красноярская пенсионерка-путешественница баба Лена 91-летняя путешественница Елена Ерхова, известная в социальных сетях как баба Лена, умерла в Красноярске.

Космос Космос В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.

Интернет Интернет Блокировка Telegram привела к сбоям водонагревателей Ariston Представители Ariston пообещали разобраться в проблеме и 15 января сообщили, что нагреватели не работают из-за блокировок Роскомнадзором мессенджера Telegram.

Политика Политика Трамп отменил поездку делегации США на форум в Давос из-за шатдауна Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку американской делегации на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давос из-за продолжающегося в США шатдауна (приостановки деятельности части госструктур из-за отсутствия финансирования).

Технологии Технологии В двигателях ракеты «Ангара» обнаружили опасный дефект

Авто Авто Mercedes-Benz приостановил сборку фургонов в Нижнем Новгороде Производство фургонов Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлено из-за отсутствия комплектующих.

Политика Политика В СБУ рассказали, что журналистка Бойко арестована на 60 суток Украинский суд арестовал выдворенную из России журналистку Елену Бойко на 60 суток. Об этом сообщили в управлении СБУ по Львовской области.

Здоровье Здоровье Отказ от прививок впервые вошел в десятку глобальных угроз здоровью Всемирная организация здравоохранения опубликовала список глобальных угроз человечеству в 2019 году: в него, в частности, впервые попал отказ от прививок.

Авто Авто Лимузин «Волга-Кортеж» продают за 4 млн рублей В Сети на одном из сайтов продают автомобиль «Волга-Кортеж». Стоимость модели составляет 4 млн рублей.

Космос Космос В МГТУ рассказали об опасности космического мусора Количество чрезвычайно малых (до одного сантиметра) частиц космического мусора вокруг Земли достигло 170 миллионов, они могут повредить аппаратуру космических аппаратов и представляют угрозу для экипажей, следует из доклада, который сотрудники МГТУ имени Баумана собираются представить на Королёвских чтениях.

Происшествия Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Магнитогорске

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП 97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Происшествия Происшествия В Чехии спасатели сняли 70 человек из кабинок подъемника

Происшествия Происшествия Возбуждено новое дело о нарушениях в колонии Цеповяза

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Наука Наука Ученые оживили скелет существа, жившего 290 миллионов лет назад По оценкам ученых, первые амниоты появились 310 миллионов лет назад.

Общество Общество Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.