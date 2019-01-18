Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль РоссииКоммерсантъ вчера в 20:18
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
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Саудовская Аравия намерена инвестировать в нефтехимическую отрасль в России
RT на русскомвчера в 15:50
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Два Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке
Обновлено в 02:01
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Один из летчиков столкнувшихся Су-34 обнаружен живым
Военные обнаружили одного летчика самолета Су-34, он находится на спасательном плоту и подает световые сигналы, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 03:12
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Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей
Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать задолженность населения за газ в размере 9 миллиардов рублей.
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Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево
Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
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Раскрыты новые опции для УАЗ «Патриот»
В пресс-службе УАЗа "Авторамблеру" рассказали, что пересмотр списков оснащения начальных и средних комплектаций – это продолжение обновления внедорожника "Патриот", которое он пережил осенью 2018 года.
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Космос
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Обновлено в 02:59
Происшествия
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Обновлено в 02:25
Происшествия
Ответственность за взрыв дома в Магнитогорске взяло на себя ИГ
Запрещенная в России международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв в жилом доме в маршрутке в Магнитогорске.
Обновлено в 02:36
Авто
Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей
Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Космос
Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю
Напомним, обнаруженный в 2004 году астероид Апофис размером с три с половиной футбольных поля (около 325 метров) сразу же привлек внимание астрономов NASA, так как первоначальные расчеты его орбиты указывали на 2,7% вероятности столкновения небесного тела с Землей во время сближения в 2029 году.
Обновлено в 00:51
Происшествия
Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания
Обновлено в 00:42
Транспорт
В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту
В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Экономика
«Нафтогаз» объяснил решение суда по активам «Газпрома» их отсутствием
Акций «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые должны были быть арестованы по решению швейцарского суда в рамках спора российской компании с «Нафтогазом», в Швейцарии не оказалось, поэтому суд кантона Цуг принял решение отменить арест ценных бумаг.
Обновлено вчера в 15:57
Космос
В центре Хруничева сообщили о критическом состоянии части модуля МКС
Оборудование первого модуля Международной космической станции (МКС) «Заря» работает за пределами гарантийных сроков службы.
Обновлено вчера в 19:40
Общество
Ночь на 18 января в Москве стала самой теплой с начала зимы
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Наука
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Обновлено вчера в 11:18
Авто
На ГАЗе приостановлен выпуск Mercedes-Benz Sprinter
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановлен выпуск микроавтобусов Mercedes-Benz Sprinter Classic.
Обновлено в 02:52
Авто
LADA Granta второй месяц подряд лидирует на российском рынке
Обновлено в 00:27
Общество
Роскачество научило россиян выбирать средства для мытья посуды
Эксперты Роскачества дали россиянам рекомендации по выбору моющего средства для посуды и советы по правильному использованию бытовой химии.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Число жертв взрыва в Колумбии увеличилось до 21 человека
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Перми возбудили уголовное дело по факту пожара в бизнес-центре
В Перми по факту пожара в административном здании, расположенном на ул. Монастырской, правоохранители усмотрели признаки преступления по части 1 статьи 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Обновлено в 02:57
Интернет
Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных
Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Технологии
Rambler перевыпустит «Живой журнал»
Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Руководители ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» рассказали главе Совбеза Николаю Патрушеву, что число предписаний Росгвардии в адрес частных охранных предприятий, защищающих топливные объекты, увеличивается.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии
Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.
Обновлено 16 января в 23:44
Экономика
Nissan и Mitsubishi обвинили Гона в незаконном получении 7,8 млн евро
Nissan Motor Co и Mitsubishi Motors Corp заявили в пятницу, что экс-председатель советов директоров обеих компаний Карлос Гон незаконно получил 7,8 млн евро от их совместного предприятия, зарегистрированного в Нидерландах.
Обновлено в 02:53
Авто
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 80 ценных ретрокаров
Во Франции нашли заброшенную коллекцию из 81 автомобилей, среди которых оказались даже такие редкие модели, как Lamborghini Miura P400 и Jaguar E-Type первого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Религия
Каждый пятый россиянин намерен искупаться в проруби на Крещение
Отмечается, что 63% из тех, кто собирается окунуться в прорубь, сказали, что делают это каждый год по традиции, 19% участвует в купаниях по религиозным причинам, а 14% утверждают, что это положительно отражается на их здоровье.
Обновлено вчера в 21:20
Происшествия
Убийца мэра Гданьска хотел проникнуть в дворец президента
По данным источника, близкого к следствию, свою попытку преступник предпринял ночью почти сразу же после освобождения из тюрьмы, где он провёл 5,5 лет за ограбления банков.
Обновлено в 03:04