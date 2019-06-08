Футбол
Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееLiveSport.ru 08 июня в 09:59
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
|46′
Райан Бабел
Куинси Промес
|60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
|60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
|75′
|81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|81′
|88′
Дензел Думфрис
|90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
|90′+3′
|43%
|Владение мячом
|57%
|6
|Удары в сторону ворот
|2
|8
|Удары в створ ворот
|1
|3
|Сейвы вратарём
|7
|2
|Офсайды
|2
|10
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|13
|–
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Португалия
Расстановка 4‑5‑1
1
Патрисиу
20
Семеду
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
10
Силва
13
Перейра
8
Моутинью
18
Невеш
15
Силва
7
Роналду
1
Силлесен
22
Думфрис
3
Де Лигт
4
ван Дейк
17
Блинд
19
де Йонг
8
Вейналдум
21
Де Йонг
20
ван де Бек
10
Депай
11
Промес
Нидерланды
Расстановка 4‑2‑1‑3
Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:1. Как однажды сказал Кройф, футбол — это игра, в которой нужно думать. В воскресенье сборной Нидерландов предстоит встретиться с Португалией в первом в истории финале Лиги наций.
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Прогноз на матч Португалия – Нидерланды. БК «Париматч»: «голы забьют обе команды»
Букмекеры.рфвчера в 10:06
Португалия - Нидерланды ~ прогноз на финал Лиги Наций: португальцы вновь нацелились на титул?
Sport-place08 июня в 03:28
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:26, Ашберн
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