Футбол

Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущееLiveSport.ru 08 июня в 09:59

Португалия — Нидерланды
1 – 0
Матч завершён
Лига наций УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Драган»
46′
Райан Бабел
Куинси Промес
60′
Стивен Бергвейн
Донни ван де Бек
Гонсалу Гедеш
60′
Гонсалу Гедеш
Рафа Силва
75′
81′
Мартен де Рон
Люк де Йонг
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
81′
88′
Дензел Думфрис
90′+1′
Вирджил ван Дейк
Вильям Карвалью
Рубен Невеш
90′+3′
Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:1. Как однажды сказал Кройф, футбол — это игра, в которой нужно думать. В воскресенье сборной Нидерландов предстоит встретиться с Португалией в первом в истории финале Лиги наций.
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