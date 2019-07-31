Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTubeRT на русском 12:29

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
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Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров

Взгляд.ру10:54

Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

РБК13:53

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

ТАСС10:56

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

RT на русском12:29

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Газета.Ru11:14

Мультсериал «Маша и Медведь» сделал рекорд в 4 млрд просмотров на YouTube

Комсомольская правда12:34

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

РИА Новости10:42
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:12, Ашберн
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Маша и Медведь
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Маша - невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неё одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника - в разукрашивание всего леса.
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