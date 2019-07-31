Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTubeRT на русском 12:29
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
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