Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTubeRT на русском вчера в 12:29
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
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с чего всё началось
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз, сообщает студия «Анимаккорд», которая выпускает мультфильм.РБКвчера в 13:53
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