Культура

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTubeRT на русском вчера в 12:29

Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
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с чего всё началось
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз, сообщает
 студия «Анимаккорд», которая выпускает мультфильм.
РБКвчера в 13:53

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Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» собрал 4 миллиарда просмотров

Российская газетавчера в 14:53

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Взгляд.рувчера в 10:54

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

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Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Газета.Ruвчера в 11:14

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

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Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

РБКвчера в 13:53
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 02:27, Ашберн
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Маша - невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неё одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника - в разукрашивание всего леса.
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