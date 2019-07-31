Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTubeRT на русском 12:29
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за всё время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правообладателя мультсериала Animaccord.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Булатова препятствует его общению с детьми
Обновлено в 12:00
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
На заводе Exxon Mobil в Техасе произошел пожар
Обновлено в 16:12
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Кино
Братья Пресняковы снимут фильм «Храни меня, мой Инстаграм»
Обновлено в 09:21
Политика
США ввели санкции против главы МИДа Ирана
Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:13
Кино
Появился первый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В Сети появился первый трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».
Обновлено в 09:05
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Общество
Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров
Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Суд установил порядок встреч Глушакова с детьми
Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова - Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского "Спартака" установил суд.
Обновлено в 15:54
Культура
Умер бродвейский режиссер Харольд Принс
Обновлено в 13:19
Армия и оружие
СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР
Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Происшествия
«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ
Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
Обновлено в 16:27
Наука
Витамин А связан с более низкими шансами рака кожи
Исследование не было разработано, чтобы доказать причинно-следственную связь, но витамин А работает, чтобы сохранить клетки кожи здоровыми, и поэтому он связан с более низким риском плоскоклеточного рака.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
В Черногории военных обязали участвовать в защите стран НАТО
Парламент Черногории принял закон об участии военнослужащих страны в международных миссиях и обязательной защите союзников по НАТО, передает черногорское национальное телевидение.
Обновлено в 11:02
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 07:43
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Здоровье
В Свердловской области 100 ФАПов оснастят интернетом
100 свердловских фельдшерско-акушерских пунктов получат до конца 2019 года более двух тысяч компьютеров.
Обновлено в 08:15
Путешествия
Десятки российских туристов умерли на отдыхе в Анталье с начала года
Читайте такжеПятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву По словам генконсула, еще восемь тяжелобольных туристов эвакуировали с турецкого курорта в российские медучреждения с привлечением санавиации.
Обновлено в 05:49
Футбол
Бэйл пропустил матч с «Тоттенхэмом», потому что играл в гольф
Обновлено в 13:25
Экономика
Впервые за два года в России зафиксирована дефляция
В России впервые за два года зафиксирована дефляция – цены ушли в минус.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27