Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услугИзвестия 17:01
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:06, Ашберн
Финансы
Орешкин спрогнозировал снижение инфляции до 3% в I квартале 2020 года
Тренд на снижение инфляции в РФ из-за слабого спроса в экономике будет очень сильным даже на фоне уже проведенного ЦБ смягчения денежно-кредитной политики, инфляция в РФ по итогам года будет ниже 4%, а в I квартале 2020-го может вплотную приблизиться к 3% в годовом выражении, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено 23 августа в 11:35
Армия и оружие
Помпео и Нетаньяху обсудили нанесение Израилем ударов в Сирии
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху удары ВВС Израиля по иранским силам "Аль-Кудс" (силы специального назначения Корпуса стражей исламской революции, КСИР) в Сирии, выразив поддержку действиям Тель-Авива.
Обновлено в 13:59
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Футбол
Джампаоло: «Сыграли не так, как планировали»
Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло в интервью Sky Sport Italia прокомментировал поражение от «Удинезе».
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Кино
Депардье сыграет Брежнева в фильме о Пражской весне
Обновлено в 18:37
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Общество
Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим
Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Музыка
Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу
Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Кино
Трамп поздравил Шона Коннери с днем рождения
Президент США Дональд Трамп поздравил известного голливудского актера Шона Коннери с днем рождения.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Испании столкнулись самолет и вертолет
Обновлено в 12:52
Политика
Стали известны первые результаты выборов президента Абхазии
Обновлено в 18:41
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Политика
Песков назвал нелогичным взаимодействие России с G7 без Китая и Индии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о макрополитике и макроэкономике в рамках взаимодействия с G7 без Китая, без Индии «вряд ли логично».
Обновлено в 13:52
Авто
Новая генерация Fiat Panda станет электрической
Обновленная итальянская модель Fiat Panda в скором времени получит модификацию с электрической установкой.
Обновлено в 14:10
Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
Специалисты сделали из старенького автомобиля эффектный рестмод, получивший название Ponderosa и новые силовые установки.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
У Божены Рынской будет ребенок от Малашенко
Божена Рынска не скрывает, что тяжело переживает уход близкого человека, но теперь она должна найти в себе силы жить ради их общего ребенка.
Обновлено в 16:55
Происшествия
На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом
Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Елена Корикова объявила поклонникам, что тайно вышла замуж.
Обновлено в 10:10
Экономика
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes
Экс-глава L’Oreal Russia открывает бутики Palais Des Thes Бывший глава парфюмерных компаний L’Oreal Russia и Yves Rocher International Жан-Люк Фуше-Крето решил развивать в России и странах СНГ сеть премиальных чайных бутиков Palais Des Thes с помощью партнеров.
Обновлено в 18:32
Футбол
Фернандес назван лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
Защитник ЦСКА Марио Фернандес признан лучшим игроком матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (3:0). Игрок стал автором первого гола в матче, отличившись на 43-й минуте.
Обновлено в 11:28
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку
Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено 23 августа в 03:17
Шоу-бизнес
Елизавета II впервые посетила церковь без своего супруга
Обычно королева Елизавета II приезжает на службу со своим супругом принцем Филиппом, однако утром 25 августа она отправилась в семейную церковь в шотландской резиденции Балморал в сопровождении своего внука принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током
В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено 23 августа в 16:20
Происшествия
Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери
В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03