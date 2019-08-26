Экономика

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услугИзвестия 17:01

Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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«Центр притяжения»: Почта России просит 85 млрд рублей, чтобы торговать алкоголем и лекарствами

Весьма18:27

«Почта России» просит финансирования для продажи лекарств и алкоголя

Слово и Дело17:18

Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услуг

Известия17:01
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Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

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