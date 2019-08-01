Экономика
Эпик мэйл: «Почта» просит 85 млрд на создание центров торговли и услугИзвестия 17:01
Почти 85 млрд рублей из бюджета просит «Почта России» для преобразования своих отделений в гибриды алкомаркета, аптеки, банка и МФЦ, а также образовательного и медицинского учреждений.
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили Английскую королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
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Политика
Джонсон отказался выплатить 39 млрд фунтов за Brexit сразу
Премьер проинформировал общественность, что в случае Brexit без соглашения, составленного его предшественницей Терезой Мэй, в полном объеме сумму не станут выплачивать Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать 39 млрд фунтов (3,1 трлн рублей) за выход страны из состава Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 08:45
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Общество
На проспекте Сахарова прошел митинг-концерт в честь российского флага
В Москве на проспекте Академика Сахарова прошел митинг-концерт в честь юбилея российского флага «Герои рядом с нами».
Обновлено вчера в 07:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Маскировка по-тайваньски: Камуфляж «цифра» и красные каски
Маскировка по-тайваньски оказывается очень странной.
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Политика
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и Франция стремятся к проведению встречи в нормандском формате по Украине в ближайшее время, она должна быть проведена в Париже.
Обновлено в 12:45
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.
Обновлено вчера в 04:58
Шоу-бизнес
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи о ее лечении от рака
Представитель певицы опроверг популярное мнение о том, что София Михайловна лечится от рака в Крыму, в Ялте.
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Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в матче седьмого тура РПЛ
Обновлено в 14:54
Экономика
SmartCredit: за займами до зарплаты обращаются 75% клиентов МФО
По данным компании, доля клиентов, которые обращаются за короткими займами, составляет 75%.По статистике компании, запрашиваемые суммы зависят от каждого конкретного региона и варьируются от 7,6% почти до 33% от уровня заработной платы.
Обновлено в 14:58
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Общество
Граффити Бэнкси о Brexit закрасили в Великобритании
В великобританском городе Дувр была закрашена одна из наиболее популярных работ уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Футбол
«Монако» с Головиным набрал первые очки в сезоне
Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл весь матч. Монако набрал первое очко в сезоне.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Металлическая дверь упала на ребенка в российском торговом центре
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Обновлено в 15:06
Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Обновлено в 16:27
Происшествия
Торговый центр частично обрушился из-за взрыва газа в США
В американском штате Мэриленд из-за взрыва газа произошло частичное обрушение торгового центра (ТЦ). Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 16:42
Футбол
Кононову понравилась игра «Спартака» в матче РПЛ с «Крыльями Советов»
В воскресенье "Спартак" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:1 в Самаре, решающий гол был забит в компенсированное время.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Греции из-за лесных пожаров на острове Самос эвакуировали туристов
Туристы эвакуированы из пяти гостиниц, расположенных на острове Самос, где на данный момент бушуют сильные лесные пожары.
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Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Общество
Как ухаживают за государственным флагом на здании правительства
К юбилею правительство РФ раскрыло секрет того, как следят за государственным флагом, развевающимся над зданием кабмина в Москве.
Обновлено в 06:51
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Экономика
Российская лизинговая компания впервые получит гарантии властей другой страны
Ve Tic A.S. Инвестиции ГТЛК составили 171,1 млн евро.
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Киберспорт
IceFrog поздравил OG с победой на The International 2019
Разработчик Dota 2 Абдул «IceFrog» Измаил поздравил OG с победой на The International 2019, ретвитнув свой прошлогодний пост в твиттере.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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Футбол
Футболисты «ПСЖ» разгромили «Тулузу» в матче чемпионата Франции
"Пари Сен-Жермен" обыграл "Тулузу" с крупным счетом в матче третьего тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 17:15