Единоборства
Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешиваниеAllboxing.ru 31 мая в 17:23
Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
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