Единоборства

Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешиваниеAllboxing.ru 31 мая в 17:23

Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
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Джошуа дразнит Уайлдера. Британец будет бить в Нью-Йорке нелепого мексиканца

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Sportbox.RUвчера в 08:37

Джошуа оказался легче Руиса более чем на 9 кг

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РИА Новости31 мая в 18:47

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Sport.ru31 мая в 10:14
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На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП

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Итальянский банк Intesa вслед за мировыми автоконцернами пожаловался на краснодарских судей.
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Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
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Политика

Порошенко поздравил столицу Крыма с Днём города

Бывший президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Симферополя с Днём города.
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Политика

Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Известный российский юрист и политик, бывший генеральный прокурор РФ Алексей Казанник скончался в Омске в возрасте 77 лет, сообщил РИА Новости представитель Омского госуниверситета.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

Число пострадавших в результате взрыва в нижегородском Дзержинске увеличилось до 89, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала в твиттере видео ракетного удара по Сирии.
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Происшествия

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Кино

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В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
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Футбол

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1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Политика

Саакашвили раскритиковал текущее состояние Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украину в ее текущем состоянии скоро перестанет быть даже "аграрным придатком" Европы.
Обновлено в 03:15
Спорт

Times узнала об угрозе отстранения России от Олимпиады-2020

По утверждению издания, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".
Обновлено в 00:26
Происшествия

Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево

В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Политика

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Обновлено 31 мая в 06:06
Общество

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"Запрет на импорт и продажу шиповника вступил в силу с 1 июня, но только после трехлетнего переходного периода",- говорится в сообщении.
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Теннис

Пресс-конференцию Тима на «Ролан Гаррос» сорвали из-за Серены Уильямс

Пресс-конференция австрийского теннисиста Доминика Тима на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» была сорвана из-за американки Серены Уильямс.
Обновлено в 04:29
Общество

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Общество

Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей.
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Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова-Риббентропа

В Сети впервые опубликованы сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему.
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В Сочи арестовали старообрядческий храм

Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна

Установлено, что тяжелый предмет сбросил с одного из верхних этажей жилого дома шестилетний ребенок, сообщили в воскресенье в следственном управлении СК по региону.
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Армия и оружие

Самолету Ту-22М3М пообещали новые управляемые ракеты

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Председатель общественной палаты города Волгодонска (Ростовская область) заявил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Ростовской АЭС около 170 тысяч жителей не успеют оперативно эвакуировать, так как они практически окажутся в "блокаде".
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Названо необходимое для долгой жизни время отдыха

Исследователи из Университета Хельсинки указали на то, что нерегулярный отдых, длящийся меньше трех недель в году, может стать причиной преждевременной смерти от инфаркта и инсульта.
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В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко потребовала уголовного наказания для экс-президента Украины Петра Порошенко.
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Гамула и Кирилл Комбаров на мотоцикле. Куда они собрались?

32-летний Кирилл Комбаров в завершившемся сезоне провел 26 матчей за "Арсенал", забил один мяч и сделал четыре голевые передачи.
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Задержана мать, бросившая годовалых двойняшек в хостеле в Котельниках

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Британский боксёр
Непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Самый перспективный боксёр года по версии авторитетного журнала «The Ring». Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи.
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