Футбол

Луис Энрике покинул сборную ИспанииРоссийская газета 10:56

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Новым наставником команды стал Роберто Морено. Об отставке Луиса Энрике было объявлено на специальной пресс-конференции.
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Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Его место занял Морено

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Луис Энрике прокомментировал свой уход с поста главного тренера сборной Испании

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Сборная Испании по футболу объявила имя нового тренера

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Энрике объяснил уход с поста главного тренера сборной Испании

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Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании, его место займет ассистент

Спорт-Экспресс10:28

Луис Энрике больше не тренер сборной Испании. Его заменит ноунейм

Sport24.ru11:15
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Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Происшествия

В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта

Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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Происшествия

Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину

Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Политика

Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса

Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Футбол

«Милан» объявил о назначении Джампаоло

Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось.
Обновлено в 13:52
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери

15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Транспорт

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17

Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Кино

Рецензия «Газеты.Ru» на фильм-победитель Каннского фестиваля «Паразиты»

В своем новом фильме "Паразиты" южнокорейский режиссер Пон Джун Хо объединил сатиру, комедию положений, острый социальный комментарий и трагедию - "Газета.Ru" рассказывает, почему "Паразиты" победили на последнем Каннском фестивале.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
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Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области

Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика

Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым

Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Наука

Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей

Обновлено в 11:30
Происшествия

Мать убитой в Испании девочки практиковала нетрадиционную репродукцию

Обновлено в 14:01
Кино

Козловский не боится сравнения сериала «Чернобыль» с его новым фильмом

Козловский смотрел сериал и отнесся к нему "с большим уважением". При этом он отмечает, что его фильм и серила НВО будут сравнивать.
Обновлено в 09:47
Политика

Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы

В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Футбол

«Зенит» заинтересовался Кудряшовым

Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов попал в сферу интересов "Зенита".
Обновлено в 12:59
Авто

Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6

По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
Обновлено в 00:35
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика

В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей

Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье

Будут как дома

Санкт-Петербургский детский хоспис ежегодно оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь примерно четыремстам маленьким пациентам.
Обновлено в 12:37
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Общество

В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище

Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Политика

Сирия попросила у Китая военной помощи

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
Обновлено в 13:45
Политика

Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот

Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56
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