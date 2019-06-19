Футбол
Луис Энрике покинул сборную ИспанииРоссийская газета 10:56
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике покинул свой пост. Новым наставником команды стал Роберто Морено. Об отставке Луиса Энрике было объявлено на специальной пресс-конференции.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину
Как пишет газета Sun, полицейский, который сопровождал принца Уильяма и его жену Кейт на церемонию вручения ордена Подвязки в Виндзорский замок, допустил наезд на 83-летнюю женщину.
Обновлено в 07:01
Политика
Кучма назвал условие для снятия экономической блокады Донбасса
Киев может пересмотреть решение об экономической блокаде Донбасса только после возвращения «украинских активов в украинское правовое поле».
Обновлено в 13:12
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Милан» объявил о назначении Джампаоло
Марко Джампаоло стал новым главным тренером "Милана", как это и ожидалось.
Обновлено в 13:52
Происшествия
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
15-летний Арсений уверяет — мать зарезал не он, а старший брат.
Обновлено вчера в 14:11
Транспорт
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В ДНР опровергли причастность ополченцев к крушению MH17
Сообщения о причастности ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики к крушению малайзийского Boeing МН17 не соответствуют действительности.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Кино
Рецензия «Газеты.Ru» на фильм-победитель Каннского фестиваля «Паразиты»
В своем новом фильме "Паразиты" южнокорейский режиссер Пон Джун Хо объединил сатиру, комедию положений, острый социальный комментарий и трагедию - "Газета.Ru" рассказывает, почему "Паразиты" победили на последнем Каннском фестивале.
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 10:14
Политика
Порошенко допустил отказ Украины от претензий на Крым
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью порталу Glavcom допустил, что новые киевские власти откажутся от претензий на Крым.
Обновлено в 08:08
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США внесли в санкционные списки небанковскую кредитную организацию ООО "Русское финансовое общество", говорится в распространенном сообщении минфина Соединенных Штатов.
Обновлено в 14:00
Наука
Ученые рассказали о смертельной опасности пляжей
Обновлено в 11:30
Кино
Козловский не боится сравнения сериала «Чернобыль» с его новым фильмом
Козловский смотрел сериал и отнесся к нему "с большим уважением". При этом он отмечает, что его фильм и серила НВО будут сравнивать.
Обновлено в 09:47
Политика
Суд в США приговорил гражданина РФ Олега Тищенко к году тюрьмы
В США суд приговорил российского гражданина Олега Тищенко, который является разработчиком компьютерных игр, к одному году тюрьмы.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Зенит» заинтересовался Кудряшовым
Защитник "Истанбула" Федор Кудряшов попал в сферу интересов "Зенита".
Обновлено в 12:59
Авто
Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6
По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.
Обновлено в 00:35
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Экономика
В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Здоровье
Будут как дома
Санкт-Петербургский детский хоспис ежегодно оказывает медицинскую, социальную, психологическую и духовную помощь примерно четыремстам маленьким пациентам.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Общество
В Крыму за 25 млрд рублей восстановят водохранилище
Как сообщил генеральный директор ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, на реконструкцию объекта, расположенного возле села Скворцово, необходимо 25 млрд рублей: на углубление водохранилища, гидроизоляцию и замену трубы, которая связывает его с Симферополем.
Обновлено в 08:43
Политика
Сирия попросила у Китая военной помощи
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
Обновлено в 13:45
Политика
Чубайс в ответ на критику Лисина рассказал анекдот
Лисина возмутили заявления Чубайса, которые тот произнес на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня.
Обновлено в 12:56