Футбол
Луис Энрике ушел с поста главного тренера сборной ИспанииСпорт БИЗНЕС Online 10:51
Луис Энрике покинул должность главного тренера сборной Испании. Об этом заявил на специально собранной пресс-конференции глава Королевского футбольного федерации Испании Луис Рубиалес.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
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Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии
Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.
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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
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Российская экономика в 2018 году потеряла порядка 223 млрд рублей из-за предотвратимой нетрудоспособности граждан.
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Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинской области погибли два пассажира
В результате аварии с участием рейсового автобуса, бензовоза и катка, произошедшей на трассе М5 «Урал» в Челябинской области, погибли два пассажира.
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Политика
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Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
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Обновлено в 14:25
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Наука
На Филиппинах нашли поедающего камень корабельного червя
Ученые нашли на филиппинском острове Бохоль поедающего камни корабельного червя, сообщается в статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B и пресс-релизе Северовосточного университета.
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Экономика
В России повысят «обидное» пособие на детей в 50 рублей
Повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет до уровня прожиточного минимума в регионе предложило правительство России.
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Филипп Киркоров поделился видеозаписью жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров опубликовал в своем блоге видеозапись жесткой посадки в самолете, которым возвращался из Варны в Москву.
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Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Политика
Американцы объяснили свою нелюбовь к российским С-400
Вашингтон объяснил, почему выступил против покупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:27
Политика
Порошенко назвал свою партию «политическим спецназом»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал «политическим спецназом» свою партию «Европейская солидарность».
Обновлено в 14:57
Общество
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
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Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
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Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки
Роскачество рассказало, как правильно выбирать прохладительные напитки в летний период, полезен ли квас и утоляет ли жажду лимонад.
Обновлено в 01:11
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Политолог Валерий Соловей написал заявление об уходе из МГИМО
Политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Футбол
Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
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Гаджеты
Xiaomi и Meitu готовят женский смартфон «маленькая фея»
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Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Шойгу назвал год завершения модернизации ПРО Москвы
В 2022 году [планируется завершить] модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
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Шоу-бизнес
Навка поделилась любимым кадром из стильной фотосессии в Каннах
Как оказалось, находясь в Каннах, Татьяна также приняла участие в фотосессии.
Обновлено в 14:06