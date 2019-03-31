Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакамНародные новости вчера в 22:55
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства. По словам министра связи и информации Хорхе Родригеса, были зафиксированы синхронные атаки, передает ТАСС.
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