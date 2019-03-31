Политика
Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакамНародные новости вчера в 22:55
Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства. По словам министра связи и информации Хорхе Родригеса, были зафиксированы синхронные атаки, передает ТАСС.
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Политика
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Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC
Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.
Обновлено в 01:18
Технологии
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Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
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Обновлено вчера в 06:22
Общество
В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание
Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
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Обновлено вчера в 08:37
Хоккей
Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму
Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено 28 марта в 20:05
Шоу-бизнес
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Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 09:39
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Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу
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СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
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В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
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Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено вчера в 13:28
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На замену «Морскому бою» придумают новую настольную игру в России
Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой», приняли решение разработать участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.
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Футбол
Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях
Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32