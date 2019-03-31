Политика

Энергосистема Венесуэлы вновь подверглась скоординированным атакамНародные новости вчера в 22:55

Власти Венесуэлы за минувшие два дня зафиксировали новые попытки атаки на энергосистему государства. По словам министра связи и информации Хорхе Родригеса, были зафиксированы синхронные атаки, передает ТАСС.
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Власти Венесуэлы сообщили о новых атаках на энергосистему страны

Комсомольская правда02:16

Новый венесуэльский блэкаут: в Каракасе сообщают об очередных атаках на энергосистему

Новостной фронт00:22

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым кибератакам

Взгляд.рувчера в 23:50

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

RT на русскомвчера в 23:41

Венесуэльские власти сообщили о новой атаке на энергосистему страны

Газета.Ru01:49

Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам

ТАССвчера в 22:37

На энергосистему Венесуэлы в марте совершили четыре массированные атаки

РИА Новости28 марта в 13:56
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:03, Ашберн
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Происшествия

В Приморье призывник покончил с собой

Призывник свел счеты с жизнью в одной из воинских частей, дислоцированных в Уссурийске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 01:28
Культура

YouTube разблокировал последние выпуски Парфенова и Дудя

YouTube разблокировал последние выпуски авторских передач «вДудь» Юрия Дудя и «Намедни.1946» Леонида Парфенова.
Обновлено вчера в 11:22
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Адвокат Зузана Чапутова победила на выборах президента Словакии

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Движение «Открытая Россия» приняло решение о ликвидации

Конференция «Открытой России» (ОР) приняла решение о ликвидации движения.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

В Турции стартовали выборы в местные органы самоуправления

В Турции 31 марта проходят выборы в местные органы самоуправления.
Обновлено в 01:51
Кино

Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Ника»

В российской столице наградили лауреатов национальной кинопремии «Ника».
Обновлено вчера в 19:03
Политика

В Венесуэле произошло очередное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии вновь произошло в Боливарианской Республике. Жители 21 региона Венесуэлы остались без электричества.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

Минобороны РФ призвало США принять участие в совещании по «Рукбану»

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии в очередной раз призвал командование войск США в зоне Эт-Танф принять участие в совещании по ликвидации лагеря беженцев "Рукбан".
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз

«Только что: певица Анастасия вышла замуж в восьмой раз за певца Юлиана», – сообщил Малахов в Twitter.
Обновлено вчера в 07:23
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Единоборства

Гэтжи победил Барбозу нокаутом на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гэтжи нокаутировал в первом раунде представителя Бразилии Эдсона Барбозу на турнире UFC on ESPN 2 в Филадельфии.
Обновлено в 01:18
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Рогозин по-украински ответил на критику дизайна нового Ту-204

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на украинском языке пользователю соцсети, который раскритиковал дизайн нового самолета Ту-204–300 для космонавтов.
Обновлено вчера в 06:22
Общество

В начале апреля в Москве снова ожидается похолодание

Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
Обновлено вчера в 19:32
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Хоккей

Малкин надеется встретиться в финале Кубка Стэнли с игроком, который нанес ему травму

Надеюсь встретиться с ним в финале Кубка Стэнли, — сказал Малкин.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

Появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео группы кораблей НАТО, проходящей пролив Босфор по пути в Черное море.
Обновлено 28 марта в 20:05
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой объяснил нежелание дочери жить с ним

Бывший супруг певицы Юлии Началовой — футболист Евгений Алдонин — в эфире одной из передач на российском телевидении рассказал, почему их общая дочь Вера не будет жить с ним.
Обновлено в 01:18
Общество

Выпускники российских школ смогут продолжить обучение в Японии

Российские ученики, получившее полное среднее образование, смогут поступать в японские высшие учебные заведения.
Обновлено в 01:40
Происшествия

В Германии освободили задержанных по подозрению в подготовке теракта

Власти Германии распорядились освободить всех задержанных в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг, которых подозревали в подготовке теракта.
Обновлено вчера в 09:39
Единоборства

Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC, победив Нгумбу

Обновлено в 00:37
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Здоровье

В Португалии спортсменка родила ребенка после своей клинической смерти

В Португалии спортсменка Катарина Сейкейра родила ребенка спустя два месяца после констатации клинической смерти.
Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

В Одессе автомобиль сбил трех солдат Нацгвардии

Автомобиль с европейскими номерами в Одессе сбил трех нацгвардейцев, которые заступили на патрулирование в городе накануне выборов президента, один военный погиб, двое госпитализированы, сообщил в субботу председатель Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено вчера в 13:28
Политика

На замену «Морскому бою» придумают новую настольную игру в России

Новую настольную игру, которая могла бы стать такой же популярной, как «Морской бой», приняли решение разработать участники прошедшего в Москве круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.
Обновлено в 02:11
Футбол

Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях

Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:32
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