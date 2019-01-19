Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сетиРоссийская газета 10:22

с чего всё началось

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Происшествия Происшествия Напавшего на женщину россиянина арестовали в Норвегии Инцидент случился в тот же день – в супермаркете в Осло он напал с ножом на женщину. Как сообщалось накануне, пострадавшая в больнице.

Общество Общество Поставившее мировой рекорд по лайкам яйцо треснуло В Instagram-аккаунте, где ранее появилась фотография куриного яйца, набравшая рекордное количество лайков, был опубликован второй снимок.

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Происшествия Происшествия На акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве прошли задержания В Москве, на акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой на Гоголевском бульваре, задержали несколько человек.

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Общество Общество Елизавету II уличили в нарушении правил дорожного движения

Происшествия Происшествия В Париже начались задержания протестующих Акции «желтых жилетов» начались в ноябре из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом.

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Общество Общество Школьник показал видео из самолета президента России

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Хоккей Хоккей Дивизион Чернышева выиграл мастер-шоу Матча звезд КХЛ Сборная Дивизиона Чернышева выиграла мастер-шоу Матча звезд КХЛ. По итогам всех конкурсов команда набрала 9 очков.

Происшествия Происшествия Мэра Гданьска похоронили в главном храме города

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Происшествия Происшествия Энергоблок Ровненской АЭС вновь подключили к сети Третий энергоблок Ровненской АЭС вновь подключен к сети после устранения неполадок, продолжается набор мощности, сообщила пресс-служба генерирующей компании "Энергоатом".

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Армия и оружие Армия и оружие СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль» Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.

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