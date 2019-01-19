Происшествия
Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадокВести.Ru 04:20
В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности. Как сообщили ТАСС в украинской компании "Энергоатом", произошла посадка стопорных клапанов, отключение одного из турбогенераторов и снижение мощности реактора.
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