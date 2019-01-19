Происшествия

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадокВести.Ru 04:20

В ночь на субботу инженеры отключили третий энергоблок Ровенской атомной электростанции из-за неисправности. Как сообщили ТАСС в украинской компании "Энергоатом", произошла посадка стопорных клапанов, отключение одного из турбогенераторов и снижение мощности реактора.
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На украинской АЭС сработала система защиты

Известия03:19

Энергоблок Ровенской АЭС отключен из-за неполадок

Вести.Ru04:20

Система защиты отключила энергоблок АЭС на Украине. На месте инцидента работает комиссия

URA.Ru04:05

Третий энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключили от сети из-за неполадок

ТАСС03:27

Третий энергоблок Ровенской АЭС Украины отключили от сети из-за неполадок

РБК05:07

Энергоблок №3 Ровенской АЭС отключили из-за срабатывания системы защиты

РИА Новости02:55

На Украине энергоблок Ровенской АЭС был отключён от сети из-за системы защиты

RT на русском02:47
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