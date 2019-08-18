с чего всё началось

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве). Как и в прошлый раз сработала автоматика, сообщается на сайте "Росэнергоатома". После ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок был остановлен.

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Гаджеты Новые процессоры AMD подешевели спустя месяц после начала продаж Около месяца назад стартовали продажи процессоров AMD линейки Ryzen 3000. За это время самые бюджетные из них стали ещё дешевле.

Происшествия С горы Ушба в Грузии эвакуировали двух российских туристов Грузинские спасатели в воскресенье спустили с горы Ушба двух туристов из России, один из которых при подъеме на вершину получил травму ноги и не мог продолжить движение, сообщают грузинские СМИ.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Кино «Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.

Музыка Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».

Общество В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Общество Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.

Футбол «РБ Лейпциг» разгромил новичка Бундеслиги «Унион Берлин» «РБ Лейпциг» одержал разгромную победу над «Унионом Берлин» в матче 1-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Происшествия В Германии мужчина напал с ножом на людей на вокзале Два человека погибли на месте Вооруженный ножом мужчина напал на людей на вокзале в немецком городе Изерлон, передает РЕН ТВ со ссылкой на TZ.

Политика Нетаньяху назвал цель визита на Украину Ранее сообщалось, что Зеленский 19 августа проведёт переговоры с Нетаньяху в рамках его первого за 20 лет официального визита в Киев.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

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Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

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Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

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