с чего всё началось

Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве). Как и в прошлый раз сработала автоматика, сообщается на сайте "Росэнергоатома". После ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок был остановлен.

Армия и оружие Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба Сирийская армия отбила у террористов новые территории на юге Идлиба и в настоящее время продолжает продвигаться на северо-запад от одного из крупнейших городов провинции Хан-Шейхуна.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

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Происшествия Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

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