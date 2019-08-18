Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановленВести.Ru 09:12
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве). Как и в прошлый раз сработала автоматика, сообщается на сайте "Росэнергоатома". После ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок был остановлен.
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с чего всё началось
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома».РБК06:45
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