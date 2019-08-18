Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС отключила автоматикаТелеканал 360° 06:40
Энергоблок снова заработает, когда специалисты выяснят причину ложного срабатывания системы. Радиационный фон рядом с Белоярской АЭС не повышался, он «находится на уровне естественного природного фона». Третий энергоблок электростанции работает в штатном режиме.
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с чего всё началось
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4. Об этом сообщается на сайте «Росэнергоатома».РБК06:45
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