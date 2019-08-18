с чего всё началось

Энергоблок снова заработает, когда специалисты выяснят причину ложного срабатывания системы. Радиационный фон рядом с Белоярской АЭС не повышался, он «находится на уровне естественного природного фона». Третий энергоблок электростанции работает в штатном режиме.

Кино Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.

Футбол Егоров об извинениях Семака в адрес Матюнина: он осознал свою ошибку Глава Департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров рассказал, как отреагировал на извинения главного тренера «Зенита» Сергея Семака в адрес арбитра Алексея Матюнина.

Происшествия Власти Ульяновской области помогут в организации похорон убитой семьи Власти Ульяновской области намерены оказать помощь в организации траурных мероприятий и похорон убитой в Патрикееве семьи.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.

Экономика Россия и Китай придумали замену доллару Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.

Происшествия У Марианских островов произошло мощное землетрясение У Марианских островов в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом сообщила в воскресенье, 18 августа, Геологическая служба США (USGS).

Шоу-бизнес Овечкин и Шубская показали сына В микроблогах Овечкина и Шубской появилось совместное фото их и сына.

Общество Уровень воды четырех рек в Сочи достиг опасных отметок Подтопленными оказались многие улицы в разных районах курорта. Уровень воды в четырех реках достиг неблагоприятных значений.

Политика Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Футбол «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» победили столичное «Динамо» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Южная Осетия объяснила задержание восьми граждан Грузии Пограничники задержали восьмерых граждан Грузии в связи с тем, что те незаконно пересекли госграницу в Цхинвальском районе Южной Осетии в состоянии алкогольного опьянения, сообщил полпред президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Общество Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Шоу-бизнес Для поддержания красоты Наоми Кэмпбелл выбрала детокс и пилатес Для поддержания фигуры Наоми перепробовала множество видов спорта и остановилась на пилатесе и джиротонике (тренировка эластичности мышц на специальных тренажерах, похожих на ткацкий станок).

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Экономика Минтруд предложил увеличить МРОТ до 12 130 рублей Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей.

Политика Бурджанадзе назвала ошибкой решение Грузии о выходе из СНГ Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в годовщину выхода страны из состава Содружества независимых государств (СНГ) заявила, что считает этот шаг ошибкой.

Экономика Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрд По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд).