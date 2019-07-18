Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки. Об этом сообщили в центре общественных связей АЭС.

Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП

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