Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.

Происшествия Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.

Общество В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с «Говорит Москва» назвал инициативу ведомства неоднозначной и предупредил о рисках, которые повлекут за собой рекомендации.

Происшествия После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.

Политика В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие В США оценили развитие российского флота Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.

Шоу-бизнес Старший сын Валерии женился втайне от матери Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.

Происшествия Украина экстрадировала в Израиль сбежавшего наркоторговца В ночь на 18 августа американец отправлен в Израиль из аэропорта "Борисполь" Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, подозреваемого в организации международного наркокартеля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Футбол Семак извинился за оскорбление судей после матча с «Ахматом» Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак принес извинения за свое поведение после встречи шестого чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с "Ахматом" (0:0).

Кино Умер мультипликатор, создавший кролика Роджера Ульямс наиболее известен как мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера», снятого в 1988 году, и создатель анимации титров двух частей «Розовой пантеры».

Происшествия При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Здоровье Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.

Происшествия В центре Новосибирска загорелся ресторан Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.

Происшествия Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.

Шоу-бизнес Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы Королева Великобритании Елизавета II настойчиво рекомендовала Меган Маркл убрать всю рваную и потёртую одежду из своего гардероба.

Кино Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов» Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.

Общество Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.

Футбол Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо» Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".

Происшествия В Самаре загорелось мазутное озеро Мазутное озеро горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.