Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государстваКоммерсантъ 06:08
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Общество
В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в беседе с «Говорит Москва» назвал инициативу ведомства неоднозначной и предупредил о рисках, которые повлекут за собой рекомендации.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено 16 августа в 08:55
Происшествия
После ДТП с автобусом в Москве госпитализированы 19 человек
В больницы Москвы доставлены 19 человек после того, как туристический автобус врезался в фонарный столб.
Обновлено в 05:39
Политика
В Госдуме оценили перечисленные Порошенко «страхи» России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал «страхи» России, которые обозначил экс-президент Украины Петр Порошенко.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль сбежавшего наркоторговца
В ночь на 18 августа американец отправлен в Израиль из аэропорта "Борисполь" Украина экстрадировала в Израиль беглого гражданина США и Израиля Амоса Дов Сильвера, подозреваемого в организации международного наркокартеля, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.
Обновлено в 04:33
Футбол
Семак извинился за оскорбление судей после матча с «Ахматом»
Главный тренер питерского "Зенита" Сергей Семак принес извинения за свое поведение после встречи шестого чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с "Ахматом" (0:0).
Обновлено в 09:24
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Кино
Умер мультипликатор, создавший кролика Роджера
Ульямс наиболее известен как мультипликатор фильма «Кто подставил кролика Роджера», снятого в 1988 году, и создатель анимации титров двух частей «Розовой пантеры».
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Футбол
Стали известны составы «Уфы» и «Ростова» на матч чемпионата России
"Уфа" и "Ростов" определились со стартовыми составами на матч шестого тура чемпионата России.
Обновлено в 09:15
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Здоровье
Онищенко поддержал идею тестировать работников на алкоголь
Депутат, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выступил в поддержку инициативы Минздрава о введении тестирования для сотрудников предприятий на употребление алкоголя.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Ресторан горит в центре Новосибирска на улице Чаплыгина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Новосибирской области.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Избившего ветерана АТО блогера поймали в Николаеве
Ранее мужчина жестоко избил ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО), сообщает ФАН.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II настойчиво рекомендовала Меган Маркл убрать всю рваную и потёртую одежду из своего гардероба.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Кино
Джордж Мартин назвал избавлением окончание сериала «Игра престолов»
Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, что завершение сериала «Игра престолов» стало для него избавлением.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено вчера в 18:32
Технологии
Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Последствия сильного ливня в Сочи попали на видео
Утром 17 августа в Сочи прошёл залповый ливень, подтопленными оказались несколько десятков улиц.
Обновлено вчера в 09:37
Футбол
Рибери получил предложения от «Спартака» и «Динамо»
Сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщает, что французским полузащитником Франком Рибери интересуются московские "Динамо" и "Спартака".
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Мазутное озеро горит в Самаре на площади 800 квадратных метров, угрозы распространения огня на населенные пункты нет, сообщает ГУМЧС по региону.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Задержан водитель въехавшего в стену автобуса в Перми
Обновлено в 02:41
Происшествия
Боевики ИГ взяли на себя ответственность за взрыв на свадьбе в Кабуле
Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию взрыва в Кабуле.
Обновлено в 07:38