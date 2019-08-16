Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государстваКоммерсантъ 06:08
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
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Происшествия
На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера
Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана, так называемой, антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло
Число пострадавших в аварии с автобусом в Перми достигло 32 человек, из них 10 детей, сообщается на сайте краевого Минздрава.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Старший сын Валерии женился втайне от матери
Валерия призналась, что была рада за сына, однако от такого известия она опешила, поскольку на тот день у нее был запланирован концерт, который нельзя было отменить, из-за чего певица не смогла присутствовать на церемонии бракосочетания старшего сына.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Водитель «Шкоды» погиб после столкновения с фурой на трассе «Кола»
По данным УГИБДД по городу и области, водитель иномарки «Шкода» выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Даф» с полуприцепом, который потом вылетел в кювет.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Игры
Persona 5 The Royal выйдет весной 2020 года
«Королевское» издание Persona 5 не заставит себя долго ждать. Западные игроки смогут познакомиться с обновлённой игрой весной 2020 года.
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
На АЭС в Свердловской области отключился энергоблок
На Белоярской атомной электростанции (АЭС) в Свердловской области из-за срабатывания автоматической защиты отключили энергоблок № 4.
Обновлено в 06:45
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено вчера в 07:53
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Авто
Представлен электрический суперкар Draco GTE на 1200 л.с. мощности
Компания Drako Motors официально представила собственный электрический суперкар Drako GTE.
Обновлено в 03:34
Политика
Германия собирается депортировать беженцев за отпуск на родине
Германия собирается лишать статуса беженца тех иностранцев, которые регулярно посещают родные страны.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Норвегии заявили о неспособности противостоять России без НАТО
Норвегия вряд ли сможет что-то предпринять без помощи со стороны Североатлантического альянса в случае конфронтации с Россией, заявил командующий вооруженными силами Норвегии Хокан Брюн-Ханссен, комментируя крупнейшие со времен холодной войны российские военные учения.
Обновлено в 07:11
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Футбол
Семак прокомментировал работу арбитров матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал работу бригады арбитров матча шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» во главе с Алексеем Матюниным, принявшей несколько неоднозначных решений, в частности удалившей защитника грозненцев Ризвана Уциева на седьмой минуте встречи и не засчитавшей мяч Эмилиано Ригони из-за положения вне игры.
Обновлено вчера в 14:51
Теннис
Даниил Медведев нанес поражение Новаку Джоковичу
Российский теннисист Даниил Медведев нанес поражение первой ракетке мира – сербу Новаку Джоковичу.
Обновлено в 05:36
Политика
Сергей Глазьев станет важным министром
Известный российский экономист, советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев идет на повышение.
Обновлено 16 августа в 10:57
Музыка
Билан в Монако спел «Белые розы»
Восторг у зрителей вызвала новая песня исполнителя — «Белые розы».
Обновлено вчера в 12:21
Авто
Пять интересных концептов АвтоВАЗа, которые не увидели свет
Специалисты издания tarantas.news представили самые интересные концепты, которые так и не увидели свет.
Обновлено в 04:08
Общество
В Рязани завершился Форум древних городов
Театральные шествия, уличные спектакли, фестиваль кузнечного искусства – в Рязани завершился второй Форум древних городов, который проводится по инициативе местных властей и объединяет города возрастом старше 500 лет.
Обновлено в 02:40
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
В Самаре загорелось мазутное озеро
Обновлено в 07:46
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27