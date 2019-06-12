Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшитьИзвестия вчера в 17:01
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
В ночь с 11 на 12 июня 1999 года сводный батальон российских десантников, входивший в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине, первым вошел на территорию сербского автономного края Косово и Метохия, заняв стратегически важный объект - аэродром "Слатина" - и на несколько часов опередив танковые колонны войск НАТО.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Журналист Иван Голунов накануне вечером вышел на свободу
Обновлено в 01:15
Экономика
Сбербанк запустил сервис переводов без карт
Сбербанк запустил сервис переводов и получения наличных в банкоматах и отделениях без карт.
Обновлено вчера в 08:05
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено вчера в 12:18
Культура
Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира
Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.
Обновлено в 01:38
Общество
В Китае подсчитали ущерб от стихийных бедствий в 2019 году
Более 80 человек погибли или пропали без вести в Китае в этом году из-за стихийных бедствий, в частности из-за наводнений и паводков на юге страны, заявил на пресс-конференции глава департамента национального контроля за наводнениями и засухами Е Цзяньчунь.
Обновлено вчера в 22:33
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В Карибском море пропала лодка с мигрантами из Венесуэлы
В Карибском море без вести пропал катер с десятками мигрантов из Венесуэлы, которые направлялись на остров Кюрасао, сообщил депутат Нацассамблеи Боливарианской Республики Луис Стефанелли.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа
Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено 10 июня в 13:20
Происшествия
Шесть машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве
Один человек погиб в крупном ДТП с участием шести автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает 12 июня РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина
Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено вчера в 09:47
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
Общество
В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет
Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
Обновлено в 01:00
Политика
Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства, сообщает Tengrinews.
Обновлено в 01:30
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной Шотландии
Футболист "Ливерпуля" Энди Робертсон получил травму в расположении сборной Шотландии и может пропустить из-за нее начало нового сезона, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 01:41
Футбол
«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева
Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Общество
Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище
Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова
Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» уголовного дела против корреспондента сетевого издания Meduza Ивана Голунова, которого подозревали в распространении наркотических средств.
Обновлено вчера в 15:20
Здоровье
У женщины с «раком мозга» внезапно нашли другую болезнь
Американке, страдавшей от симптомов, указывающих на рак головного мозга, внезапно поставили другой диагноз, передает CNN.У 42-летней жительницы Нью-Йорка Рэйчел Пальм обнаружили поражение головного мозга после того, как она в течение нескольких месяцев испытывала ряд мучительных симптомов.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25