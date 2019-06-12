Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшитьИзвестия 17:01
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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