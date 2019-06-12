Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшитьИзвестия вчера в 17:01

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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Энергетиков станет меньше: объем тары для тонизирующих напитков планируют сократить

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Объем тары для энергетических напитков предложено ограничить 0,5 л

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Наша версия05:10

«Известия»: объем тары для энергетических напитков могут ограничить 0,5 л

ТАССвчера в 19:44

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Известиявчера в 17:01
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В психиатрической больнице Одессы на Украине произошел пожар, погибли шесть человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
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В конце мая в эфире Первого канала был показан спецвыпуск "Голоса", по итогам которого победителями сезона были объявлены все участники финала.
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