Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшитьИзвестия вчера в 17:01
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
Правоохранителями принято решение о прекращении уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Ирина Пегова носит один и тот же сарафан 15 лет
Обновлено в 05:03
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Медик рассказал об опасности мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Новейший истребитель Су-57 получит модернизированную панель для кабин
Для перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 разработали новые образцы панелей индикации для кабин.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков
Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Чеченского бойца Халидова арестовали в Польше
Польский боец российского происхождения Мамед Халидов арестован по подозрению в легализации краденных автомобилей.
Обновлено в 07:57
Политика
Размахивающий документом Трамп раскрыл детали секретного соглашения
Американский президент США Дональд Трамп случайно раскрыл детали миграционного соглашения с Мексикой.
Обновлено в 05:03
Кино
Хроники «Кинотавра»: Придет мысленный волчок
Обновлено в 08:05
Политика
Комиссар СЕ по правам человека рассказала о планируемом визите в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович планирует посетить Крым, но эта поездка должна быть подтверждена.
Обновлено в 02:43
Политика
12 июня страна отмечает День России
Ежегодно 12 июня в России отмечается молодой праздник, который за недолгий срок своего существования успел сменить имя и даже повысить свою популярность.
Обновлено вчера в 10:28
Культура
На фестивале «Времена и эпохи» в День России расскажут об истории страны
В День России москвичей и гостей столицы на 40 площадках фестиваля "Времена и эпохи" ждут театральные постановки, стихи о Гражданской войне, реконструкция обороны Шипки и много другое.
Обновлено в 03:12
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие
Группировка хуситов совершила ракетный обстрел аэропорта. В результате массивного обстрела 26 человек пострадало.
Обновлено в 08:28
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Применение полицейскими силы сочли признаком непрофессионализма
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала применение силы признаком непрофессионализма полицейских.
Обновлено в 07:48
Наука
Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи
Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Климкин описал ответ Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Украина будет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европе в случае возвращения делегации РФ в Парламентскую ассамблею (ПАСЕ) без выполнения Россией условий, пишет в среду, 12 июня, «Газета.ру».
Обновлено в 07:36
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
«Спартак» хочет подписать Гильерме
По информации "СЭ", "Спартак" намерен воспользоваться ситуацией, которая сложилась у вратаря Гильерме (33 года) с переподписанием контракта с "Локомотивом".
Обновлено в 07:50
Здоровье
Минздрав: доказательств безопасности электронных сигарет не существует
Ранее газета "Известия" сообщила, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава России.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
Зеленский дал высокий пост скандальному министру правительства Яценюка
В конце 2014 года получил должность министра экономического развития и торговли Украины в правительстве Арсения Яценюка.
Обновлено в 07:19
Происшествия
В порту Петербурга обнаружили 400 кг кокаина в консервах из Эквадора
Обновлено вчера в 09:36